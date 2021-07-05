محكمة الإرهاب تطلب مثول كمال عبداللطيف في قضية الخلية الإرهابية





أمر قاضي محكمة مكافحة الإرهاب، أنس عبدالقادر، بمخاطبة مدير سجن كوبر، لاحضار القيادي بالنظام السابق، كمال عبداللطيف المتهم مع 26 آخرين ضمن خلية الأمن الشعبي بالتخطيط لتنفيذ هجمات إرهابية.

وجاء أمر القاضي عقب تغيب كمال عبداللطيف عن حضور الجلسة كما أمر قاضي المحكمة بإعلان المتحري والشاكي في البلاغ أيضاً.

وقررت المحكمة انعقاد جلساتها في كل يوم أحد من كل أسبوع.

وكشف قاضي المحكمة عن غياب أحد المتهمين المفرج عنهم بالضمانة العادية وذلك لسفره لأداء واجب عزاء بإحدى الولايات الشمالية.

وبحسب الاتهام وردت معلومات للأجهزة الأمنية بقيام مجموعة من منسوبي الأمن الشعبي وإدارة المعلومات بالمؤتمر الوطني المحلول بتحركات تهدف للقيام بأعمال إرهابية.

عليه قامت النيابة العامة بالتنسيق مع الأجهزة ذات الصلة بمداهمة وكر الخلية الإرهابية بمنطقة الطائف بالخرطوم وتم العثور بالمكان علي أزياء عسكرية وأسلحة ومتفجرات وحزام ناسف وعدد كبير من معدات الاتصالات والحواسيب .

وأشار بيان سابق للنيابة إلى ضلوع رئيس المخابرات في النظام السابق صلاح قوش في التخطيط لهذه الهجمات، مشيرة إلى فصل الاتهام في مواجهة المتهم الهارب وملاحقته عبر الإنتربول ، كما تم تدوين أقوال الرئيس المعزول عمر البشير كشاهد في البلاغ.

الخرطوم:آيات فضل

صحيفة السوداني