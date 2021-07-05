كشف معلومات جديدة بشأن احتجاجات عناصر الشرطة الأخيرة





تحصّلت (المصادر) على معلومات جديدة بشأن احتجاجات عناصر من الشرطة أثناء مخاطبة وزير الداخلية الفريق أول عزالدين الشيخ لحشد من قوات الشرطة بساحة الحرية خلال الأيام الماضية.

وقالت مصادر شرطية رفيعة للصحيفة، إن بعض منسوبي الشرطة الذين انتهت خدمتهم حاولوا استغلال عناصر الشرطة لتنفيذ “أجندة”. وكشفت المصادر عن انخراط وزارة الداخلية في ترتيبات داخلية لتحسين شروط الخدمة لمنسوبي الشرطة بغية تحقيق الرضاء الوظيفي واستشعاراً منها بالمسؤولية تجاه عناصرها والاهتمام بقوة الشرطة، وأشار إلى أنه تُجرى الترتيبات لصرف حافز عيد الأضحى لكافة منسوبي الشرطة بولاية الخرطوم والذي صادق عليه الوالي أيمن نمر.

الخرطوم- آثار كامل

صحيفة الصيحة