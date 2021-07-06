العيكورة يكتب: المغتربين ذنبهم شنو يا عمك





بقلم/ صبري محمد علي (العيكورة)

فى تصريح منسوب للامين العام لجهاز المغتربين السيد مكين حامد تيراب انه هدد بإغلاق نافذة إعتماد شهادات (كورونا) فى حال عدم تسريع وزارة الصحة اجراءاتها وبحسب رصد (متاريس) انه اتهم وزارة الصحة والقمسيون الطبي بتأخير اعتماد الشهادات وفقاً للاتفاق معها ! ويبدو ان تصريح الامين العام جاء بسبب التدافع الكبير لطالبي الشهادات مما اضطرت معه قوات الشرطة ان تطلق الغاز المسيل للدموع!

(كلام غريب) وفهم عاجز يعني يا جماعة (المدير الكبير) قال ليكم لو ما وقفتو صف عديل (بكركجا عديل) لا سفر و لا يحزنون. و صدق من قال (ولم ارَ فى الناس عيبٌ كنقص القادرين على التمام)!

ياااااسعاتو يااااعمك طول بالك ياخ وشغل جهازك واداراتك . شغل الشفع بتاع كورة الشراب ده هنا ما بنفع دي دولة ياخ ! تواصل مع وزارة الصحة والقمسيون اجلس معهم ضعوا الحلول والحلول البديلة ضعوا الخطط . ياخي وسعوا ماعون حكاية الشهادة دي للقطاع الخاص كل الدول والقطاعات الخاصة اقتنت اجهزة الفحص اعتمدوا تراخيص للقطاع الخاص المقتدر وفق سعر متفق عليه . لم يعد الفحص مشكلة فى كل انحاء العالم الا نحن فى السودان بلد المليون صف وصف .

يا سيدي المغتربين تطير عيشتم ياخ ماذا فعلتوا لهم حتى تهددهم باغلاق نافذه للحصول على ابسط الحقوق الورقية ذبحتوهم مائة مرة بسكين الدولار الجمركي الصدئة ولم ترحموا سني اغترابهم ولا امراض الكبر التى سكنت اجسادهم النحيلة . حرمتموهم من اعفاء ادخال سيارة واحدة فى حالة العودة النهائية سوي (استثناء هذيل) بسنوات معدودة لموديل السيارة أجهزتم عليهم وبتعليم ابنائهم باجراءتكم الاخيرة

بينما تلهث حكومتكم خلف (عربات بوكو حرام) تشرعنوننها بلا عدل وانصاف وما فدقدموا معشار ماقدمه مغتربي دول الخليج و اوروبا لهذا الوطن . بالمناسبة لم تعد بوكو حرام هى الواردة من ليبيا فقط بل اصبح هناك بوكو حرام بلجيكا و وبوكو حرام ايطاليا تجري لها عملية (غسيل) بليبيا كغسيل الاموال تماما حتى تأتيكم (مشلخة) بوكو حرام ليبيا . تحرسها البندقية والخروج على القانون فتكافؤنهم

بينما مغترب الخليج الذى تهددونة بالسبابة يحرم الا من بقايا خشب وثلاجة ومتاع بيت بالً قضي فيه سنوات اغترابه هو ما تكرمتم به وملاتم به صفحاتكم المنّانه . ملفات كثيرة ارهقتكم انتم ومن سبقكم ومسلسلات ومؤتمرات سمجة لم تقدم الا مطويات بلاستيكية تقرأ فى عطلات المغتربين وما احلي العناوين يا سيدي التى اجلستموهم تحتها (مؤتمر الخبراء والعاملين بالخارج و غيرها من لافتات السراب) تختمها مكبرات الصوت برائعة العطبروي (وفى كل اجزائه لنا وطن) والنتيجة صفرا كبيرا على شمال الوطن فلا الخبراء اخذتم بخبراتهم ولا تركتموهم يستمتعوا بعطلاتهم مع ذويهم ! كثيرة هي مسلسلات ( انا والنجم والمساء) مسلسل المغترب والاستثمار . المغترب والاراضى والمغترب والتعليم والمغترب وفرص التوظيف وغيرها من الملفات والحقوق المستحقة . تكالبتم على مغترب الخليج حتى طرحتموه ارضاً فالتجارة تنهش و المالية تنهش والجوازات تنهش وجهازكم يبارك بسعادة اغلقوا الاستثناء افتحوا الاستثناء هذه كل شطارتكم ! جواز المغترب ياسيدي يجدد فى دول الاغتراب بأكثر من عشرة اضعاف قيمته داخل السودان ! اختصرتم كل حق فى الحياة الكريمة للمغترب فى عربة يعود بها او وسيلة يسترزق الله من ورائها وليتكم اكرمتموه بهما .

عشان كده يا اخي موضوع شهادات (كورونا) دى مسألة تنسيق مع الجهات الصحية و ما دايره ليها قومة نفس و لا ترتقى للغة البلطجة التى اطلقتها يا سيدي

فتعقلوا ياهؤلاء فالكراسي دواره ولو دامت لغيركم لما وصلت اليكم.

قبل ما أنسي:

السيد الامين العام لجهاز المغتربين إن لم يسعفك القول فليسعفك الصمت ! (قال بقفلا قال)!

صحيفة الانتباهة