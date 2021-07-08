سيف الدولة حمدناالله يكتب محاكمة الإنقلاب والتباري في العبث !
بقلم: سيف الدولة حمدناالله
أن يطلب الدفاع في محاكمة مدبري إنقلاب الإنقاذ شطب البلاغ بسبب غياب هيئة الاتهام، ففي ذلك إستهانة منه بعقل المحكمة، فقد راهن المحامون على إحتمالية نجاح هذا الطلب وفق إعتقاد عبثي منهم مبني على تقديرهم لحدود ما تتمتع به هيئة المحكمة من حصيلة ومعرفة بالقانون.
أما أن ترفع المحكمة الجلسة لدراسة طلب شطب الدعوى، فهذا دليل على صحة الأساس الذي بنى عليه الدفاع الرهان. ذلك أن مثل هذا الطلب يلزم الفصل فيه بالرفض دقيقة زمن واحدة من قاضٍ مبتدئ، فالقاعدة المعروفة لدى تلاميذ القانون أن شطب الدعوى الجنائية بسبب غياب الشاكي أو من يمثله يكون جائزاً (فقط) في نوع من الجرائم التي لا يتصل علم السلطة العامة (الشرطة أو النيابة) بها الا بناء على شكوى يتقدم بها المضرور من الجريمة، أي الذي تنحصر آثار الجريمة عليه، ومثالها جريمة خيانة الأمانة والسب والقذف والأذى البسيط… إلخ.
ما يجري في هذه القضية عبث من كل الأضلاع، وآخر فصول ذلك كان في قرار هيئة الاتهام بالإنسحاب من القضية، ذلك أنه وعلى الرغم من وجاهة مسوغات الانسحاب، إلا أن اللجوء إلى هذا السبيل فيه خروج غير جائز على أصول وقواعد المحاكمات.
صحيفة السوداني
2 تعليقات
مولانا المنظراتي ده ما تجيبوه لينا رئيسة قضاء أو نائب عام عشان ناس سبدرات يكملوا ليه كلامه …قاعد في الخليج يضرب في الكبسات وينظر من بعيد ما تجي تعيش هموم شعبك دي لو انت وطني …
انت طاشي شبكه ي او جاهل قانونيا استلام الحيش للسلطه سليم جدا لان الاحزاب نهت البلاد و التمرد دهل الكرمك و قيسان و كان على مشارف الدمازين و ال المهدي و المرغني وقعوا اتفاق مع قرن لفصل الحنوب و النيل الازرق و الصادق المهدى رئيس الوزراء طلب من قادة القيادة العامة بالدمازين الانسحاب بدل ان يرسل سند و دعم.
اسرة المهدى و المرغني يعلم الجميع بان الخير ليست من صفاتهم
و لم يقدم احدا منهم شيء نافع للبلاد و العباد كل همهم هو استغلال جهل الشعب و نهب ثروات البلاد بينما الفقر يسرح داخل غالبية بيوت البلاد.
هل الفطيسه الانتقامية شرعية؟
هل هي منتخبه؟
ممكن تقدم لينا مقارنة عن وضع البلاد و حال العباد ايام الانقاذ و الان؟
هل توجد فعلا حريه و عدل و مساواة الان؟
ختاما
انت بعد منشورك هذا فاكر نفسك بتفهم شيء في القانون؟
الشعب يموت مرض و جوع و قهر بسببكم و انت جاى تشطح هنا.
فعلا قاضي مبتديء و اعي و فاهم ممكن يفصل في الطلب و يشطب الدعوى او القضية اذا كان فعلا عايش في السودان و بين الناس. لان امامه اطهر من حكم البلاد امامه قائد ثورة النهضة في البلاد و صحبه المكرام.
هل باستطاعتك ان تنزل الشارع و تسأل الشعب من طرف عن ايام الانقاذ و الثورة؟