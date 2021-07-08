مقتل (3) أشخاص وإصابة (١٤) في أحداث جديدة ببورتسودان





أعلنت اللجنة الأمنية بولاية البحر الأحمر عن مقتل ثلاثة مواطنين وإصابة (14)، في أحداث جديدة بحي دار النعيم ببورتسودان.

وأعلن المكتب الإعلامي لوالي ولاية البحر الأحمر، في بيان صحفي مساء أمس باسم اللجنة الأمنية للولاية، أن مجموعة متفلتين من (النيقرز) هجمت على منازل بعض قاطني حي الميرغنية.

وفور تلقي المعلومات خفت قوة من الشرطة لموقع الحدث وتعاملت مع المتفلتين حيث أطلقت عليهم الغاز المسيل للدموع وقامت بمطاردتهم وتمكنت من توقيف (٦) متهمين من المجموعة وفق الإجراءات القانونية.

وكشف بيان اللجنة الأمنية أن وتيرة الأحداث تصاعدت لاحقا، ورصدت الشرطة إطلاق أعيرة نارية من داخل بعض المربعات، الأمر الذي استدعى قيام الشرطة على الفور بتعزيزات قوامها قوة مشتركة للتعامل الحاسم والسريع وفق الإجراءات القانونية .

وألقت القوات المشتركة القبض على متهميْن، بحوزتهما أسلحة نارية دونت في مواجهتهما بلاغات، تحت المادة ( ٢٦) من قانون الأسلحة والذخائر، وأعلنت عن أن التفلتات خلفت مقتل ثلاثة مواطنين بأعيرة نارية وإصابة (١٤) آخرين بإصابات متفاوتة. وقد دونت الشرطة بلاغات تحت المادة (١٣٠) من القانون الجنائي.

بورتسودان: عبدالقادر باكاش

صحيفة السوداني