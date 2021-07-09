القبض على”6″ أشخاص في حادثة كشف امتحان الدراسات الإسلامية





ألقت لجنة التحقيق والتحريّ في كشف امتحان مادة الدراسات الإسلامية بامتحانات الشهادة السودانية بأحد مراكز الامتحانات بمدينة النهود بولاية غرب كردفان، القبض على كبير مراقبين ومساعده و3 مراقبين ومسؤول مخزن الامتحان.

وقالت، إنّ لجنة التحقيق أوقفت كبير المراقبين بمركز العلا بمدينة النهود ومساعده و3 مراقبين ومسؤول المخزن وأودعتهم بحراسة قسم النهود توطئةً للتحريّ معهم.

وكشفت المصادر عن تدوين بلاغ في مواجهتهم تحت المواد”89/21/94″ من القانون الجنائي.

وأشارت إلى أنّ اللجنة ستشرع في التحقيق والتحريّ معهم، وأفصحت عن استجواب اللجنة للطالب الذي اكتشف وقوع الخطأ بتوزيع امتحان الدراسات الإسلامية بدلاً عن التربية الإسلامية بصفته شاهد اتّهام.

باج نيوز