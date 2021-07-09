ضبط عدد من الصناعات المخالفة في حملة رقابية بالخرطوم





نفذت الإدارة العامة للرقابة والتفتيش والمخالفات بالمجلس الأعلى للبيئة والترقية الحضرية والريفية ولاية الخرطوم بالتنسيق مع مباحث حماية البيئة والمستهلك حملة مشتركة أسفرت عن ضبط عدد من المصانع غير الملتزمة باشتراطات السلامة والصحة المهنية من ضمنها احد مصانع النسيج والملبوسات بمنطقة صافولا الصناعية، وتم ضبط ما يزيد عن 300 برميل من المواد الكيميائية (خام) المنتهية الصلاحية والتي تستخدم في اصباغ الملابس كما لا تتوفر بالمصنع أدنى سبل حماية العاملين من تهوية وادوات السلامة، بجانب رصد إصابة عامل بالمصنع أثناء الزيارة .

وشدد الامين العام للمجلس الأعلى للبيئة بالولاية ولاية الخرطوم بشري حامد أحمد في تصريحات صحفية على التطبيق الصارم للقوانين التي تحافظ على البيئة وتكثيف واستمرار عمل الحملات لضبط المخالفات البيئية.

السوداني