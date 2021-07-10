جرائم وحوادث
مباحث شرطة ولاية الخرطوم تضبط شبكة اجرامية متخصصة في سرقة الطواحين المستخدمة في تعدين الذهب
تمكنت مباحث شرطة ولاية الخرطوم من ضبط شبكة اجرامية متخصصة في السرقات المتعلقة بالاجزاء الهامة لطواحين الذهب في أماكن التعدين وبالعودة لتفاصيل البلاغ تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة ) ان مباحث قسم الشجرة قد تمكنت من ضبط احد معتادي الاجرام المعروفين أثر معلومات ومعه قطعة غيار لطاحونة ذهب حيث تم ضبطه و احضاره الي قسم الشرطة وعند اخضاعه للتحري أرشد عن مسروقات اخري وعن بقية المتهمين وعددهم 4 متهمبن ومستلمي المال المسروق وعلي ضوء ذلك تم إحضار المتهمين وبحوزتهم المسروقات و التي تقدر قيمتها بمبلغ مليون جنيه كم تم العثور علي قطع حديد اخري مسروقة تخص احدي الهيئات وبموجب ذلك تم اتخاذ الاجراءات القانونية في مواجهتهم بقسم شرطة الشجرة.