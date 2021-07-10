



رفع الدعم ولجنة التمكين ..

بالامس استغليت أربعة مواصلات كي أصل إلى البيت بعد منتصف الليل ، اللافت في الامر ان المواصلات كانت متوفرة و الكماسرة يهتفون و ينادون على الركاب .

قارنت بين توقيت الامس ، و بين مقولة صديقي قبل شهرين بأنه يفضل أن يعود إلى البيت قبل مغييب الشمس ، لأن المواصلات تكون نادرة بعد ذاك التوقيت ، و تتضاعف قيمة التذكرة عما هي عليه بالنهار .

النتائج الإيجابية لرفع الدعم ظهرت بسرعة في وفرة الوقود و وفرة المواصلات .

حقيقة انا سعيد بهذه الوفرة ، لانني ظللت انادي برفع الدعم و تحرير الاقتصاد عبر هذه الصفحة منذ فترة طويلة ، منذ أن كان الاخرون ينكرون وجود الدعم اصلا وذاك وفق حسابات تخصهم ، كنت كالغريب أو كمن أتى من كوكب آخر و انا أصدح بإيجابية رفع الدعم في العام ٢٠١٣ ، وقتها قمعت السلطات تلك المظاهرات بقسوة استشهد فيها عدد من الشباب …

عدم رفع الدعم كانت مطية معارضة الامس (سلطة اليوم) ، مطيتها لإسقاط البشير !!

خلال كل هذه السنوات لم اتزحزح ابدا بأن اساس الإصلاح الاقتصادي لبلادنا هو رفع الدعم و تحرير الاقتصاد بعد الاستقرار السياسي ، و اي حلول أخرى ما هي إلا مسكنات ، كان البشير يستبدل الوزراء كمناديل الورق ، ظنا منه أن استبدال بكري أو معتز أو ايلا أو احمد هارون يكفي للاصلاح الاقتصادي و توفر الوقود أو الخبز …

نمقت الحروف و نظمت الكلمات ، و دبجت البوستات و ضربت الأمثال بدول الجوار لاقنع الأصدقاء و استدل بأهمية الخطوة ، بعد كل بوست و آخر الحظ تذبذب مواقف البعض و انحيازهم لفكرة التحرير بدلا عن الدعم ، فأصبح الكثير من الأصدقاء يؤيدون الفكرة .

كنت أعاني على أرض الواقع من اتهامات الأهل و الأصدقاء بأنني انادي بزيادة العبئ على البسطاء ، فاشرح لهم بصورة مبسطة أهمية هذا التحرير لمستقبل حياتهم و حياة أبناءهم، حتى أن ابنتي عاتبتني على مقال ينادي برفع الدعم عن الكهرباء ، فعندما اشتكيت و طنطنت بإنتهاء الكهرباء التي نشتريها بسرعة ، قالت لي :

يا بابا مش دا كلامك بتقول يزيدوا أسعار الكهرباء !!! …

الآن بدأنا نحصد ثمار التحرير بالوفرة، و سنتحول إلى التطور بعد الاستقرار السياسي .

الاستقرار السياسي هو الأرضية الصلدة لنجاح الخطوات الاقتصادية ، كل مجهودات حمدوك الخارجية و الداخلية يمكن أن تكون هباء منثور إن لم تقابلها مصالحة وطنية ورؤية واضحة للاصلاح ، هذه المصالحة لن تكتمل في وجود لجنة التمكين ، حل هذه اللجنة هي أولى خطوات التقارب السياسي .

منذ أول يوم ظللت انتقد لجنة التمكين و تفكيك الثورة ، لرؤية تخصني بأن هذه اللجنة و منذ تكوينها بأنها ضد العدالة التي جاءت الثورة لتحقيقها، يحاول البعض شرعنتها بأنها منصوص عليها في الوثيقة الدستورية ، ردي لهم بأن جهاز أمن البشير كان يمارس البطش بقوانين مجازة من البرلمان و منصوص عليها في الدستور . سأكرس هذه الصفحة مرة أخرى للتوافق السياسي و الانتقال الديمقراطي و أولى الخطوات هي محاربة هذه اللجنة السياسية الحزبية و المناداة بحلها و محاسبة اعضاءها على الأخطاء و التجاوزات التي حدثت منذ تأسيسها حتى مواعيد حلها …

الامر الآن سيكون كسباحة عكسر تيار الهتيفة، لكنه لن يمتد لثمانية سنوات هي الفترة التي ظللت انادي فيها بتحرير الاقتصاد ، اقل بكثير سيتم حل اللجنة و تكوين مؤسسات محترمة تعنى بمحاربة الفساد و محاسبة المفسدين . و سنطوي أيضا هذه الصفحة السوداء من كتاب الثورة .

سالم الامين بشير ٩يوليو ٢٠٢١