بابكر سلك يكتب: وداعا التوالي
*اولي صور العراك المريخي والنزاع حول السلطة
*دفع المريخ ثمنه فاقدا الصدارة مكتفيا بالوصافة(اذا قدر يحافظ عليها)
*بعض الناس تحدثوا وقالوا
*الدوري ملحوق وكل البطولات ملحوقة في مواسم اخري
*نخسر اي شئ في سبيل ذهاب سوداكال
*مريخاب في نقاش قالوا كدة
*واحد استنكر وعمل اسكرين وجابو لينا
*واريتو لو ماجابو
*قلناها مرارا
*اعتركوا بعيدا عن تيم الكرة
*وبديتو بتيم الكرة
*دائرة جديدة ودائرة قديمة
*ثم نقل المباريات للخرطوم
*ثم خسارة للصدارة
*ومعترك بدا السادسة صباحا يوم الكورة
*ماداير اتكلم في الحتة دي كتير
*اعود للمباراة
*الف ركنية تنفذ عشوائيا
*خمسمية ضربة حرة خارج الخط تنفذ بكرنقونية غريبة
*لا لاعب مخصص للضربات الحرة
*ولا طريقة للتنفيذ
*ولا خطة بتاعت الحلة الزمان ديك عند تنفيذ الركنيات
*هو التدريب ده كيف بس!!!!!
*مشية كلارك خصم كبير علي سوداكال
*وناس علي اسد لو جادين في ابعاد سوداكال
*يمسكوا في كرنقو قوي
*بشيلو ليهم براااحة
*على كل
*كانت مباراة البدون
* بدون روح
*بدون خطة
*بدون تكتيك
*بدون تغييرات مناسبة
*بدون دائرة كرة
*بدون اهداف
*بدون صدارة
ولسسسسسسة
*المهم
*الواقع الاداري الرياضي
*بقول اننا لسة بعيدين شديد
*فالوسط الرياضي يحتاج تفكيك ثم اعادة صياغة ثم صبر
*ولينا الله
*ايها الناس
*علاج تيري لاعب المنتخب قبل المريخ
*لم يحرك فيهو زول ساكن
*المنتخب قبل النادي يابرقو
*والولد صغير
*وتأخير العلاج في احايين كتيرة
*ببقي سبب لعدم العلاج
*والله بسألكم
*والصيني يعاني قبل تيري
*ولا كأنو عندو نادي
*بطلوا صراعات وقوموا بالواجبات يرحمكم الله
*ايها الناس
*مجرد سؤال
*جمعية ٢٠٢٠ الالغاها منو؟
*ومتين؟
*وكيف ذهبت اللجان الاتكونت بموجبها واتكونت بدلها لجان في جمعية سبعة وعشرين؟؟؟؟
*ايها الناس
*ان تنصروا الله ينصركم
*اها
*نجي لي شمارات والي الخرتوم
*والينا
*الدخلكم في شؤون نادينا
*مابدخلكم في توفير الامن لينا
*مابحفركم الخيران لينا
*مابجبركم تيسروا الضنك علينا
*ولا مابخصكم يا والينا؟؟؟؟
سلك كهربا
ننساك كيف والكلب قال هل الوالي ولجنته الامنية يعلمون بان تسعة طويلة والقلع نهارا بالسكينة طايح فينا؟؟؟؟؟
والي لقاء
سلك
صحيفة الانتباهة