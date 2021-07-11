بابكر سلك يكتب: وداعا التوالي





*اولي صور العراك المريخي والنزاع حول السلطة

*دفع المريخ ثمنه فاقدا الصدارة مكتفيا بالوصافة(اذا قدر يحافظ عليها)

*بعض الناس تحدثوا وقالوا

*الدوري ملحوق وكل البطولات ملحوقة في مواسم اخري

*نخسر اي شئ في سبيل ذهاب سوداكال

*مريخاب في نقاش قالوا كدة

*واحد استنكر وعمل اسكرين وجابو لينا

*واريتو لو ماجابو

*قلناها مرارا

*اعتركوا بعيدا عن تيم الكرة

*وبديتو بتيم الكرة

*دائرة جديدة ودائرة قديمة

*ثم نقل المباريات للخرطوم

*ثم خسارة للصدارة

*ومعترك بدا السادسة صباحا يوم الكورة

*ماداير اتكلم في الحتة دي كتير

*اعود للمباراة

*الف ركنية تنفذ عشوائيا

*خمسمية ضربة حرة خارج الخط تنفذ بكرنقونية غريبة

*لا لاعب مخصص للضربات الحرة

*ولا طريقة للتنفيذ

*ولا خطة بتاعت الحلة الزمان ديك عند تنفيذ الركنيات

*هو التدريب ده كيف بس!!!!!

*مشية كلارك خصم كبير علي سوداكال

*وناس علي اسد لو جادين في ابعاد سوداكال

*يمسكوا في كرنقو قوي

*بشيلو ليهم براااحة

*على كل

*كانت مباراة البدون

* بدون روح

*بدون خطة

*بدون تكتيك

*بدون تغييرات مناسبة

*بدون دائرة كرة

*بدون اهداف

*بدون صدارة

ولسسسسسسة

*المهم

*الواقع الاداري الرياضي

*بقول اننا لسة بعيدين شديد

*فالوسط الرياضي يحتاج تفكيك ثم اعادة صياغة ثم صبر

*ولينا الله

*ايها الناس

*علاج تيري لاعب المنتخب قبل المريخ

*لم يحرك فيهو زول ساكن

*المنتخب قبل النادي يابرقو

*والولد صغير

*وتأخير العلاج في احايين كتيرة

*ببقي سبب لعدم العلاج

*والله بسألكم

*والصيني يعاني قبل تيري

*ولا كأنو عندو نادي

*بطلوا صراعات وقوموا بالواجبات يرحمكم الله

*ايها الناس

*مجرد سؤال

*جمعية ٢٠٢٠ الالغاها منو؟

*ومتين؟

*وكيف ذهبت اللجان الاتكونت بموجبها واتكونت بدلها لجان في جمعية سبعة وعشرين؟؟؟؟

*ايها الناس

*ان تنصروا الله ينصركم

*اها

*نجي لي شمارات والي الخرتوم

*والينا

*الدخلكم في شؤون نادينا

*مابدخلكم في توفير الامن لينا

*مابحفركم الخيران لينا

*مابجبركم تيسروا الضنك علينا

*ولا مابخصكم يا والينا؟؟؟؟

سلك كهربا

ننساك كيف والكلب قال هل الوالي ولجنته الامنية يعلمون بان تسعة طويلة والقلع نهارا بالسكينة طايح فينا؟؟؟؟؟

والي لقاء

سلك

صحيفة الانتباهة