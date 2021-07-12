محمد عبد الماجد يكتب: الذين لا يعرفون أنهم لا يعرفون





(1)

 قبل (الإنقاذ) قالوا إن الأسبوع كان فيه (8) أيام وجمعتين واليوم فيه (34) ساعة والشهر (19) يوماً فقط. والأسماء الخمسة كانت تسعة وفعل المضارع كان يفيد الاستمرار وجبل (مرة) كان ثلاث مرات.. وجوز الحمام كان ثلاثة، ورطل اللبن كان فيه رطلين… والمعجون أبو وردة كان أبو وردتين .. وشاي الغزالتين كان ثلاث غزالات.

 كل هذه الأشياء (فقدت) في الإنقاذ – سرقوها ونهبوها (الكيزان) فهل تستطيع لجنة إزالة التمكين وتفكيك نظام 30 يونيو أن تعيدها لنا؟

 قبل الإنقاذ كان غداء الجمعة فيه (لحمة) وكان الصينية فيها (سلطة خضار) وكان شاي الصباح معاه (زلابية).. وكان العيد الكبير (خروفه) يربط في الحوش قبل (3) شهور من العيد.

 المواصلات كان فيها (باقي) – لدرجة أنك لا تستطيع أن تنام إذا نسيت (الباقي) مع الكمساري.

(2)

 حميد قال :

مرة شافت في رؤاها

طيرة تاكل

في جناها

حيطة تتمغى

وتفلّع

في قفا الزول

البناها

 قالوا إن لجنة التحقيق في فض الاعتصام (لجنة أديب) وصلوا لهذه (الطيرة)!!!

 أما أنا فأشك في ذلك.

(3)

 من باب التقشف قد يتم ضم طب العيون وطب الأسنان إلى تخصص طبيب الأنف والأذن والحنجرة … لكي يبقى طبيب الانف والأذن والحنجرة والعيون والأسنان دفعة واحدة.

 مثل وزارة الثقافة والإعلام والسياحة.

(4)

 لجنة التحقيق في فض الاعتصام في حاجة إلى نبيل (شديد) وليس نبيل (أديب)!

(5)

 استعدادات الكيزان للخريف.

 نشر الشائعات.

 كسر الجدول.

 دفن المصارف.

 تصوير الأوضاع على أنها مأسوية.

(6)

 معرض الكتاب القادم أتوقع أن تكون فيه أجنحة خاصة للخبز والطماطم واللحوم.

 وأتوقع أن تكون الندوة الرئيسية في المعرض عن (الصفوف).

 صاحب معرض للسيارات حولها للخرفان.

(7)

 إعلان عن عرض مزرعة فراخ فاخرة للبيع…. تبيض فراخها (رغيف).

 المتقدمون لشراء المزرعة تجاوزوا عدد سكان السودان.

(8)

 البرازيل تواجه الأرجنتين.

 وإيطاليا تواجه إنجلترا.

 والمواطن السوداني يواجه الأسعار.

 المواجهة الأخيرة هي الأخطر.

(9)

 في مباراة أثارت جدلاً كبيراً في العالم العربي (منتخب مصر للسيدات واجه فريق القاهرة للشباب).

 لو حدث ذلك في السودان لقالوا هذا نتاج (المدنية) البغيضة.. علماً أن مصر يحكمها (العسكر).

(10)

 أزمة هذه المرة.

 أنك لن تستطيع أن تشتري (الخروف) لكي تضحي.

 في نفس الوقت لا تستطيع أن تسافر بسبب كلفة التذاكر.

 هذه المرة لا ضحية ولا سفر.

(11)

 عندما شاهدت جلسة مجلس الأمن عن سد النهضة… والصراع الذي يدور بين إثيوبيا والسودان ومصر في ملء السد… اعتقدت أن آبي أحمد سوف يملأ سد النهضة (لبن).

(12)

 بغم /

 في مستشفى خاص … وجدتهم يكتبون في العنابر يبقى لحين السداد حتى على بعض الموتى … كنت أظن أن العبارة فقط حصرية على السجون.

صحيفة الانتباهة