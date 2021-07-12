العيكورة يكتب: الجماعة ديل ما تمشي ليهم عديل بدل اللفة دي





بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)

خاص ب [الانتباهة اونلاين] تحت عنوان (حتي لا ننسي الى لجنة تفكيك نظام 30 يونيو) اعاد الاستاذ احمد يوسف التاي عبر الانتباهة الورقية و الاونلاين اعاد نشر موضوع فساد اوقاف يقول ان الحكومة (البائدة) قد تصرفت فيها خارج اطار الشرع والقانون وقال انه تناول هذا الموضوع منذ العام ٢٠٢١ م و وثقه بقلمه ومستنداته واشار الى كيفية البحث عنه في ديوان العم (قوقل)

ود التاي اعاد ما سبق للعبد لله قراءاته سابقاً ولكن السؤال المطروح لصديقي (اب راساً ماكن) ود التاي لزوم اللفة الطويلة دي شنو؟ في كل مرة يطرح هذا الموضوع عبر الاعلام ولم يكلف نفسه يوما واحدا ان يذهب بمستنداته ويطرق باب لجنة ازالة التمكين ويسلمها المستندات التى يقول انها بحوزته ويبرئ ذمته من الموضوع ده خاالص ولا شك انه يعلم جيداً ان مثل هذه الامور الحساسة محلها الطبيعي هو القضاء وليس صفحات الجرائد وحتى يستبرئ لدينه فعليه ان يسلمها للجهات المختصة ويعمل (نايم) خصوصاً وان بعضاً من من وردت اسمائهم قد توفاهم الله ومنهم من يقبع خلف القضبان وبعضاً من مستنداتها تعود لاوائل القرن التاسع عشر اذا الموضوع ليس بالسهل حتي (يشتت) في الاعلام هكذا واظن اشطر قاضي لو عرضت عليه هذه القضية فلا اظن ستنتهي قبل سنوات عددا اذا كان الشغل (صاح) ! فاثارة الرأي العام من بين الفينة والاخري ستظل كمن يحوم حول الحمي او تحويل انتباه الرأي العام عن المعاناة اليومية .

لذا أغنية (الحقني يا دكتور) التى ظل يترنم بها ود التاي امام حوش لجنة التفكيك كلما ضربو الهواء دي ما بتنفع . فمااا في داعي لجنس الردحي ده فيا صديقي امشي ليهم عدييل على الاقل تشرب ليك كباية شاهى وتتعرف عليهم و بالمرة ياخ عرفنا عليهم قالوا صديق صديقك صديقك واللا شنو يا عمك؟ واصلاً لن اعطي نفسي ادنى حق لمناقشة ولو جزءً يسيراً من ما اورده استاذنا ود التاي فذاك امراً مرده للقضاء والقضاء وحده وليس لجنة ازالة التمكين لان الموضوع ده اكبر من ان يستوعبه اعلامى او صيدلي او قانوني مبتدئ .

إتفقنا يا عمك ؟ بس انتا امشي ليهم .

البعثيون بالامس يقولون ان المجلس التشريعي المرتقب سيكون مسخاً يضاف لهياكل السلطة (أمممك )! جاء ذلك في بيان لحزب البعث رصدته [متاريس] جاء فيه ان توصية مجلس شركاء الفترة الانتقالية بإعفاء الولاة يعتبر تدخلاً في صلاحيات السيد رئيس الوزراء . متهماً المجلس بتجاوز الوثيقة الدستورية . كما اضاف البيان ان تشكيل المجلس التشريعي سيكون غير شرعي ومسخاً يضاف لهياكل السلطة الانتقالية وشدد البيان على ان من يدعون انهم قوي الحرية والتغيير لا يمثلون الا أقلية فقدت شرعيتها ! (لا خلااااس عاجباني شرعيتكم انتو) .

فعلا ان شر البلية ما يضحك (طيب) ومن اين اتى البعثيون بالشرعية ؟ حتى يتهمون بقية مكون قحت بافتقادها . أعتقد ان الموضوع هو توزيع ادوار ليس الا بينهم وبين الشيوعيون والناصريون وجماعة محمود محمد طه ليقفوا حجر عثرة امام اتمام هياكل الحكم (طيب) السؤال لماذا ؟ لانه وبإختصار أي خطوة في هذا الاتجاه تعني ان (جيبوا الميزان) ليعرف كل حزب وزنه الحقيقى بين الجماهير لذا سيعارضون و يستميتون في سبيل ان لا يعلن عن هذا المجلس ولا تري المحكمة الدستورية والاستئناف النور و (دقى يا مزيكا دقى) .

قبل ما انسي : ــــ

هسي قول تب المجلس التشريعي ده كله ادوه للبعثيين بجيبوا ليهو ناس من وين ؟ يا خي ديل ما تامين بصاين !

وأخيراً : ــــ

الحكومة سرقت قطر الكيزان ! لا حولاااااا

صحيفة الانتباهة