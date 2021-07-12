مأساة عريس الإسكندرية.. سقط مع رافعة الأثاث من الطابق الخامس





شهدت مدينة الإسكندرية في مصر حادثا مؤلماً، حيث لقي شابان بينهما شاب كان يستعد لزفافه مصرعهما ، حيث سقط العريس وصديقه من رافعه أثاث بعد اختلالها وخروجها عن مسارها.

ووقع الحادث أمام العقار رقم 15 شارع جميلة بوحريد، في منطقة السيوف شرقي الإسكندرية، حيث كان الشاب محمود أحمد عبد ربه البالغ من العمر 26 عاما يقوم -برفقه صديقه- بنقل أثاث شقة الزوجية الخاصة به في الطابق السادس، وخلال قيامه بعمله سقط عليهما ذراع الرافعة وأصيبا بإصابات خطيرة وجري نقلهما إلى المستشفى حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة.

ونقل موقع اليوم السابع عن عمة العريس قولها إنه فى يوم الواقعة فى الساعة الرابعة عصرا كان الجميع يحتفل بنقل أثاث العروسين، وأثناء نقل الأثاث طلب العريس الصعود إلى أعلى وطلع على الونش مع صديقه، وعند الدور الخامس اختل توازن الرافعة وخرجت عن مسارها، وسقطت على الأرض ليلفظ الشابين أنفاسهما الأخيرة .

وأضافت أن العروس من شدة صدمتها حاليا في العناية المركزة تعاني من جلطة وشلل نصفي، ووالدتها فى انهيار تام، حيث كان من المفترض أن يحتفلا بزفافهما يوم 30 يوليو الجاري .

صحيفة البيان