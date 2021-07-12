خطة استراتيجية للحد من الكوارث الطبيعية





إنعقدت اليوم برئاسة الإدارة العامة للدفاع المدني إجتماع غرفة العمليات المركزية للمجلس القومي للدفاع المدني بحضور كامل لعضوية المجلس وفي تصريح قال اللواء شرطة أحمد عمر سعيد مدير الإدارة العامة للدفاع المدني الأمين العام للمجلس، أن الإجتماع تمت من خلاله مناقشة قرارات إجتماع الدورة رقم 41 وموقف تنفيذها موضحا بانه قد أكتملت كافة الإستعدادات من قبل المجلس لمقابلة خريف العام 2021.

وأشار إلى أنه قد تم إعداد خطه إستراتيجية طويله المدي تهدف للحد من مخاطر الكوارث بكافة أنواعها مؤكدا توحيد جميع جهود مكونات المجلس للعمل علي تخفيف الآثار الناجمة من جراء الكوارث الطبيعية داعيا جميع الوسائل الإعلامية بمختلف مسمياتها أن تضطلع بدورها في عملية التوعية والتنبيه المبكر للاثار الناجمة عن فصل الخريف مضيفا بان الإجتماع قد ناقش العديد من المقترحات والحلول للكوارث الطبيعية وخصوصا الكوارث المصاحبة لفصل الخريف حال وقوعها والوقوف علي آخر التجهيزات لخريف عام 2021 مبينا بحسب صحيفة الانتباهة، أن إجتماع المجلس خرج بحزمة من القرارات والتوصيات الهامة أبرزها توفير الموارد الضرورية للمجلس الأعلى للدفاع المدني وتمكينه من اداء دوره من خلال وحدات الإنذار المبكر ومنظومة التنبؤ بوقوع المخاطر والكوارث الطبيعية.

مع ضرورة إنشاء قاعدة معلومات متكاملة مجهزة بأحدث التقنيات الحديثة والتامين علي توسيع نطاق المشاركة المجتمعية بإستنفار الجهد المجتمعي والإسراع في تكوين هيئة إدارة المخاطر والكوارث وتفعيل دورها التكاملي مع المجلس القومي للدفاع المدني.

الخرطوم: (كوش نيوز)