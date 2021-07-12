الصحة: نعمل بحزم لسد الفجوة في الأدوية





قال الدكتور عمر النجيب وزير الصحة الاتحادي أن الفجوة الدوائية التي نواجهها منذ وقت طويل، تعد من أكثر القضايا التي تؤرق مضاجع المجتمع وتثقل كاهل المواطنين . وأشار في منشور على صفحته في (فيسبوك) بحسب (سونا)، إلى أن الدواء ليس مجرد سلعة إستراتيجية بل لا بد من أن ننظر إليه بمنظار الأمن قومي، مضيفا أن الوزارة تعمل بحزم لسد الفجوة التي قد تهدد حياة الآلاف من شعبنا، وهي من الأكثر الملفات تعقيداً تواجه وزارة الصحة. وأكد ان حكومة الفترة الانتقالية ملتزمة بتوفير التمويل اللازم لتحقيق حاجة البلاد من الدواء، وإحكام التنسيق ما بين الصندوق القومي للإمدادات الطبية والمجلس القومي للأدوية والسموم ووزارة المالية،مضيفا انه تم توجيه الفرق الفنية بالإسراع في توفير أدوية الطوارئ كحاجة عاجلة، والعمل الدؤوب لتوفير الدواء مشيرا الى انه وخلال الفترة المقبلةة سيشهد هذا الملف تحسناً ملموساً. وأضاف ” نتجه في رؤيتنا الإستراتيجية التي نعمل عليها الآن ،لتوطين الصناعات الدوائية في الداخل ومعالجة العقبات والإشكاليات التي تحول دون ذلك ونعمل على تشجيعها،لا سيما وأن التصنيع المحلي هو الحل الأمثل والمستقبلي”.

الخرطوم (كوش نيوز)