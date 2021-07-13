وزير الداخلية : حادثة تفجير نادي بورتسودان إرهابية ولن نترك من يخرج على القانون





وجه وزير الداخلية، الفريق أول عز الدين الشيخ، بإزالة المتاريس وفتح الطرق وإعادة الحياة بصورة طبيعية بمدينة بورتسودان خلال 24 ساعة.

وابتدر الوزير جولة ميدانية برفقة الوفد الوزاري الاتحادي المرافق، للقوف على

الأوضاع الأمنية بمناطق الصراع القبلي بأحياء المنطقة الجنوبية ومنطقة البر الشرقي لمدينة بورتسودان.

من جانبه أكد والي البحر الأحمر، عبد الله شنقراي التزام حكومة الولاية بتوفير الدعم اللازم وتقديم الدعم اللوجستي للقوات المشتركة التي وصلت إلى بورتسودان في إطار التعزيزات الأمنية بالمدينة.

يذكر أن الوفد الوزاري وصل إلى ولاية البحر الأحمر، الأحد، بتوجيه من رئيس الوزراء، للوقوف على الأوضاع الأمنية بالولاية في ظل الصراع القبلي الذي تشهده مدينة بورتسودان.

صحيفة السوداني