مباحث شرطة بحري تميط اللثام عن حادثة السطو علي نجم كرة قدم شهير وتسترد المجوهرات





نجحت مباحث شرطة بحري شرق في القبض علي عدد ثلاثة متهمين تمكنوا من السطو علي شقة بحي كافوري بعد كمين ناجح اسفر عن إسترداد مجوهرات ومبالغ مالية بجانب إعترافهم بارتكاب جرائم آخرى بدائرة الإختصاص.

وتفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) أن خلفية البلاغ تعود الي قيام ثلاثة متهمين بمراقبة شقة نجم كرة قدم شهير يعمل في مجال التدريب حاليا وعقب تحركه رفقة اسرته الي مشاركة إجتماعية وعقب تاكد الجناة من خلو المنزل قاموا بتوزيع مهام الجريمة بينهم حيث تولى إثنين مراقبة المنزل من الخارج والثالث متخصص في جرائم السطو وكسر الاقفال والابواب إستطاع دخول الشقة سرقة مجوهرات ومبالغ مالية وهربوا من مسرح الحادث وفور تلقي البلاغ تم تكوين فريق ميداني متخصص من مباحث القسم وباشر الفريق إجراءات البلاغ وجمع المعلومات والتحريات الاولية وتم التوصل إلي هوية الجناة وتحديد مسارات تحركاتهم بدقة والاماكن التي يتواجدون بها ونفذ الفريق خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين بنصب كمين محكم إستمر لمدة خمسة ساعات وأسفر عن الايقاع بهم جميعا وإقتيادهم الي دائرة الإختصاص وإخضاعهم للتحري حيث أقروا بالواقعة وأرشدوا التحري الي مكان تخبأة المسروقات خلال الثلاث ايام الأولي عقب تنفيذهم للجريمة ثم قاموا بيع المجوهرات في سوق سعد قشرة لاحد تجار الذهب تم ضبط المتهم مستلم المال المسروق واسترداده كما افاد المتهمين بقيامهم بسرقات اخرى باحد مربعات حي كافورى وقاموا بالتصرف بالبيع في المسروقات تحرك معهم فريق ميداني لزيارة أماكن السرقات ومقابلة أصحاب المنازل المسروقة الذين اكدوا واقعه تعرضهم للسرقات وتحرك الفريق للقبض علي مستلمى المال المسروق وتم وضع الأموال المستردة معروضات بالبلاغ واتخاذ اجراءات بلاغ تحت المادتين 174/181 من القانون الجنائي في مواجهات المتهمين وإقتيادهم لتسجيل إعتراف قضائي بمحكمة جنايات عمر المختار .

يذكر بان المتهمين يسكنون بعمارة تحت التشييد بحي كافورى واحدهم كان يقوم بغسل المركبات لسكان الحي من ضمنهم لاعب كرة القدم موضوع البلاغ ولديهم معلومات كافية عن تحركات السكان والمنازل غير المسكونة.