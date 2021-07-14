صبري العيكورة يكتب: (الشيخ) عرمان و(الحاج) بولاد قولوا بسسسم الله !





بقلم / صبري محمد علي (العيكورة)

اظن سنظل نذكر بقصة الديك الذى هرول مع (السواسيو) عندما حام فوقهم صقر جارح وعندما عابوا على الديك هرولته مع (الشفع) قال ان الخوفة التى ادخلها الصقر فى نفسه منذ ان كان (سوسيواً) لم يستطع التحرر منها حتى بعد ان اصبح ديكاً ! فمن سيقنع الديك؟ .

بالامس الاول اوردت (الانتباهة اونلاين) عن السيد كمال بولاد عضو المجلس المركزي للحرية والتغيير . طبعاً (العبد لله) لسه لافى بين المجلس المركزي ومركزية (قحت) مش فاهم حاجة .على كل حال قال السيد بولاد ان الاعلان الاخير الذى يعتبر جزء من ما عرف بمبادرة حمدوك . ولعله يشير لما تم التوقيع عليه بين حزب الامة والجبهة الثورية من جهة والحرية والتغيير من جهة (عدا الشيوعيين وابناء عمومتهم) .والذى فسره كثير من المحللين والمراقبين بان حالة (الجلبغة) الحاصلة هذه الايام داخل حاضنة الحكومة (قحت) ماهي الا عملية (سمكرة) ومحاولة اصلاح يحاول حمدوك جاهداً ان يتبناها آخرون لانقاذ حكومته وهذا ما اكده اجتماعه الاخير بزعماء بعض الطرق الصوفية . السيد بولاد قال انهم بصدد بناء كتلة داعمة للانتقال! نعم لن يقولون للحكومة الانتقالية بل قال للانتقال وان الاعلان الاخير سيتم من خلاله التواصل مع كافة قوي الثورة حتى من لم يوقع على اعلان الحرية والتغيير من اجل بناء (كتلة داعمة) نعم بعد سنتين يبحثون عن سند شعبي !! ولكن هذا التواصل لا يشمل الاسلاميين ! قول بسسسم الله الاسلاميين شايفهم واقفين بره الحوش منتظرين العشاء؟

أما السيد ياسر عرمان القيادي بالحركة الشعبية (طبعا زمان كان بقولوا الحركة الشعبية شمال)…. طيب ماذا قال (الشيخ) عرمان بحسب رصد [متاريس] من صفحته على الفيسبوك وتحت عنوان (المؤتمر الوطني وجماعة على كرتي … الدوام لله) ! ثم دعاهم الشيخ للاستغفار ايوه ياجماعة الشيوعي عرمان يدعو الكيزان للاستغفار عن النظام القديم الذى قال انه لن يعود ! (ما شاء الله) وبعدين ؟ صفقة وهتاف كده من ردحي الشيوعيين قال (الثورة مستمرة وجماعة كوبر لن تطلع بره) . وقال (الشيخ) العارف (بخوابير) الوطن عرمان ان مخطط (الفلول) للانقضاض على الديمقراطية فى الثلاثين من يونيو الماضي قد فشل ! نعم سمي سرقة الثورة بالديمقراطية والتحول المدني فيا للعجب ! ثم قال ان الاسلاميين انتقلوا للشرق لتنفيذ مخططتهم لعودة (كرتي) وصب النار على الزيت !!

يا أخونا الزول د جيبوا ليه بخرة عديييل !

يا ايها الراجفون اسمعوا فالاسلاميين فى غير ما مره اكدوا وقالوا انهم لن يكونوا جزء من الفترة الانتقالية وقالوا ان رهانهم سيكون على قواعدهم نعم (قواعدهم) لان هذه الكلمة تزلزلهم زلزالاً شديداً ويراهنوا على صناديق الاقتراع غير ذلك فهونوا عل انفسكم فيا أيها السيد بولاد الاسلاميون لا ينتظرون تفضلاً وتصدقاً من أحد ولا أحد يستطيع ان يسلبهم حق المواطنة والعيش الكريم تحت سماء هذا الوطن و الاسلاميين لم يأتوكم متطفلين على موائد اليسار حتى تكلفوا انفسكم كل هذا الرهق فاطمئن يا سيدي فلم تعتاد الاسود ان تخلف بقايا الكلاب والذئاب على فرائسها و إن ارادت الافتراس والانقضاض فحينها لا تحتاج لاستشارة من أحد ولكن تعف نفوسهم المتاجرة بجراحات الوطن كما كنتم تفعلون وتتبطحون بميادين النجيلة بامريكا واوروبا شرقها وغربها تعرضون حرائر الوطن عبر شاشات العرض العملاقة تتزلفون موائد اللئام فمثل هذه الدناءات فثق الف مرة ان الاسلاميين لن يفعلوها . ومن هتف فى وجهكم من قبائل (البجا) وقالوها لكم انهم مسلمون مسلمون حتى مادت الارض من تحت اقدامكم لم يكونوا (كيزاناً) فالاسلام لم يتنزل على الحركة الاسلامية بالسودان حكراً عليها وعليكم من اليوم فصاعداً وزن المعادلة جيداً فغداً ستسمعون ذات الهتاف من قبائل اخري وعليكم ان تقرروا من الغريب فى هذا الوطن الذي يجب عليه ان يرحل انتم ام الشعب ؟

قبل ما انسي : ـــــ

دعوة لوزارة الصحة الاتحادية و نقابة الاطباء النفسيين ان ادركوا السياسيين فى هذا الوطن باطلاق حملة وطنية شاملة تحت رعاية السيد رئيس مجلس السيادة ونائبه والسيد رئيس الوزراء و وزير الصحة الاتحادي فوالله ما (الكورونا) بأشد فتكاً من متلازمة (كيزان فوبيا) التى تسيطر على امثال عرمان وبولاد فادركوهم يرحمكم الله وفى كل كبد رطبة اجر .

صحيفة الانتباهة