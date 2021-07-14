قتل مواطن وجرح 3 عسكريين في اشتباكات بين الشرطة وقوة مسلحة بدلقو 





وقعت اشتباكات بالأسلحة في سوق دلقو أمس بين قوات الشرطة التابعة للتعدين وقوة مسلحة تتبع لاحدى الحركات المسلحة الموقعة على سلام جوبا، وأدت تلك الاشتباكات وتبادل إطلاق الرصاص لمقتل أحد افراد القوة المسلحة وإصابة ثلاثة أفراد تابعين للشرطة.

وقالت مصادر مطلعة لـ(الجريدة) إن خلفية الاشتباكات تعود الى نزاع علي موقع جبل أبوغزالة بين مجموعة قبلية وضابط يتبع لاحد القوات النظامية، وكشفت المصادر أن المجموعة القبلية استخدمت القوة في الهجوم على الموقع وقامت قبل اسبوعين بالاستيلاء على عربتين وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهتهم والقت الشرطة القبض على 13 فرداً منهم بالأمس، وحاولت الشرطة القاء القبض على 5 أفراد منهم في سوق دلقو فردت القوة المسلحة باستخدام الرصاص ومقاومة الشرطة، مما أدى لوفاة احد أفراد القوة المسلحة وجرح ثلاثة من قوات الشرطة.

صحيفة الجريدة