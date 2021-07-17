انتهت صلاحيتها الأحد .. الصحة تفشل في توزيع 14 الف جرعة من لقاح كورونا





كشفت رابطة الأطباء الإشتراكيين راش عن ان وزارة الصحة فشلت في توزيع لقاحات كورونا بلغ عددها ١٤ الف جرعة لتنتهي مدة صلاحيتها الاحد الماضي ١١/٧، ولم توضح كيفية التخلص من هذه الجرعات، فضلا عن تعيين مسئول التطعيم بكوفاكس به تجاوز لمعايير الاختيار للخدمة المدنية، وحذرت من يؤدي ذلك إلى خلق هياكل موازية لادارات الوزارة وهياكلها المعروفة، ولفتت إلى أن إدارة التحصين هي الجهة الفنية والإدارية المسئولة من التحصين ، كما كشفت عن تجاوزات تمت في تعيين منسقين كوفاكس في إحدى المنظمات، وتعيينات إدارة التحصين الأخيرة لترضية قيادات سابقة في الوزارة الاتحادية، واكدت بان الوزارة ما زالت تحكمها اللوبيهات والشلليات والتمكين الجديد في ظل غياب تام للجنة ازالة التمكين بوزارة الصحة مما مهد الطريق للكيزان بالعودة من الباب الخلفي، وشددت رابطة الأطباء الإشتراكيين راش على ضرورة تعديل الوضعية في وزارة الصحة وتدارك ما يمكن تداركه .

وذكرت راش بان الدولة قررت شراء ٤ مليون جرعة من لقاح جونسون اند جونسون، وتساءلت عن السبب الذي يقف وراء شراء جونسون اند جونسون تحديدا دون باقي اللقاحات؟ وماهي الإجراءات التي تم اتباعها في الشراء؟ بالإضافة إلى كيف تستطيع الوزارة على ضمان عدم الخلط بين اللقاحات بمعنى ضمان عدم اخذ لقاح سترزينكا وجونسون اند جونسون كجرعة أولى وثانية من قبل نفس المواطن،؟ خاصة في ظل تحذير منظمة الصحة العالمية من مغبة الخلط بين اللقاحات.

الخرطوم: فدوى خزرجي

صحيفة الجريدة