اصابة إثنين من منسوبي شرطة ولاية الخرطوم اثناء تنفيذ الحملات المنعية بمحلية امبدة





نفذت شرطة محلية امبدة اليوم الرابعة صباحا حملة منعية وكشفية مشتركة برئاسة العميد شرطة عبدالله عبدالرحمن مدير شرطة المحلية استهدفت مناطق السكن العشوائي بمحلية امبدة أسفرت عن توقيف عدد (70)متهما ببلاغات تحت مواد قانونية مختلفة ، وضبط (20) شاشة تلفزيونية بمقاسات مختلفة ومبالغ مالية كبيرة وعدد من المكيفات والتكاتك والأسلحة البيضاء وأشياء اخري مختلفة .

والجدير بالذكر إن القوة المنفذة للحملة قد تعرضت لإطلاق نار أدي لاصابة المساعد روبن جيمس كومي والعريف محمد سليمان المليح و تم نقلهما إلى مستشفى الشرطة .

واشاد اللواء شرطة عبدالرؤوف الضوء مدير دائرة الجنايات بنتائج الحملة التي استهدفت معاقل العصابات المتلفتة ، واكد علي استمرارها حتي دك كل اوكار الجريمة ، وتمني عاجل الشفاء للمصابين ، واضاف ان لا مأوى المجرمين سوي السجون ،و اننا عازمون علي الوصول الي كل من يروع أمن المواطن مهما كلفنا الأمر

الإنتباهة