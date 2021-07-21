السودان..تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر





الشرطة اتّخذت الإجراءات اللازمة حيال المتهمين بعد أنّ جرى إبعاد الضحايا إلى دولتهم عبر مدينة القلابات الإثيوبية وإخضاع المتهمين للتحريات لمعرفة ملابسات.

أعلنت السلطات في السودان عن تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر كانا في طريقهما إلى إحدى الدول العربية قادمات من دولة مجاورة.

وأفادت وكالة السودان الرسمية، الأربعاء، أنّ فريق ميداني متخّصص من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية تمكّن من تحرير 12 فتاة من ضحايا الاتجار بالبشر من رعايا إحدى الدول المجاورة.

وأشارت إلى أنّ أعمار الضحايا تتراوح بين 14عام إلى 20عامًا وذلك بأحد الأحياء بمدينة القضارف – شرق السودان-

وأوضحت أنّه تمّ ضبط 3 من المتهمين الضالعين في النشاط الإجرامي.

باج نيوز