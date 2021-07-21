مقتل وكيل عريف شرطة على يد متشاجرين بالعاصمة السودانية





لقى وكيل عريف برير محمد عبد الرحيم التابع للمباحث يوم الثلاثاء مصرعة اثناء تواجد بمكان لتناول القهوة بمنطقة امبدة الحارة العاشرة بامدرمان نتيجة تدخله للسيطرة على مشادة كلامية بين اشخاص اخرين .

ووفقاً لتعميم صحفي للمكتب الصحفى للشرطة افاد بانه اثناء تواجد عدد خمسة أشخاص آخرين كانوا يتعاطون النارجيلا حدثت مشادة كلامية بين اثنين منهم بسبب إضاءة أحدهم فلاش تلفون يحمله لانقطاع التيار الكهربائي إعترض عليه اثنين من المتواجدين وتطور الامر إلي عراك وقام على إثره المتهم (أ.ع.ع) بإخراج مدية من ملابسه وتمكن من طعن شخصين وحدث هرج ومرج وتدافع بالمكان فتدخل الوكيل عريف برير واطلق عيارين في الهواء من طبنجة كان يحملها للسيطرة علي الموقف.

وأثناء خروجه من المكان باغته المتهم بطعنتين في الظهر وأخرى في البطن سقط على إثرها أرضا وتمكن من إصابة المتهم بعيار في يده عقب ذلك تجمهر المواطنون وقاموا بالاتصال بشرطة النجدة وبوصولها فارق الوكيل عريف الحياة.

تم إستدعاء مسرح الحادث والأدلة الجنائية وإتخاذ الاجراءات الفنية والقانونية اللازمة وتحرك فريق ميداني من شعبة المباحث الفيدرالية وتمكن من القبض على المتهم وإحضار الشهود الذين كانوا بمسرح الحادث لحظة إرتكاب الجريمة وإتخاذ إجراءات بلاغ في مواجهة المتهم تحت المادة 130من القانون الجنائي بدائرة الإختصاص وإخضاع المتهم للتحري وأقر بارتكاب ما نسب إليه من جرم .

الخرطوم 21-7-2021 (سونا)