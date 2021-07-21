دائرة الدفاع المدني ولاية الخرطوم تنقذ حياة إمرأة سقطت في بئر عمقه 16متر





نجحت دائرة الدفاع المدنى ولاية الخرطوم وعبر وحدة الإنقاذ البرى من إنقاذ حياة إمرأة سقطت داخل بئر عمقه 16مترا وإنتشالها منه وهى على قيد الحياة وبالعودة لتفاصيل الحادث قد ورد بلاغ لغرفة بلاغات طوارئ الدفاع المدني(998 ) تفيد بسقوط امرأة تبلغ من العمر 52 عاما بأحدى الآبار بعمق 16مترا وذلك بمدينة امبدة الحارة 22مربع 6 غربى الخرطوم وعلى ضو ذلك تم الإستجابة السريعة للبلاغ وتم توجيه وحدة الإنقاذ البرى بمحلية امبدة للتوجه لمكان الحادث لإجراء اللازم تجاه هذا البلاغ حيث نجح فريق الإنقاذ البرى فى إنقاذها وإنتشالها من البئر وهى على قيد الحياة وبموجب ذلك تم إسعافها لمستشفى امدرمان وبعد إجراء الكشف الطبى لها إتضح أن حالتها الصحية جيدة ومستقرة.