قتلى وجرحى في اشتباكات بين الرعاة والمزارعين بمحليتى الرصيرص والتضامن النيل الازرق





اعلنت الحركة الشعبية باقليم النيل الازرق قيادة عقار عن مقتل شخص واصابة 5 اخرين على الاقل فى احتكاكات بين الرعاة والمزارعين بمحليتى الرصيرص والتضامن.

واوضح بيان رسمى باسم الحركة الشعبية ان احتكاكا نشب بين رعاة ومزارعين بمنطقة رورو بمحلية التضامن وعلى اثره قتل شخص واصيب 5اخرين على الاقل كما اشار البيان الى نزاع اخر وقع بمنطقة الطرفة بمحلية الرصيرص نتيجة مشاجرة الا ان هناك جهات لها ارتباط بالنظام السابق حاولت استغلال الاحداث للعبث بالامن وضرب النسيج الاجتماعى، ودعت الحركة الشعبية فى بيانها الاجهزة الامنية القيام بدورها المنوط بها لحفظ الامن والاستقرار فى الاقليم .

واكدت الحركة وقوفها ودعمها لحكومة النيل الازرق وشركاء الفترة الانتقالية وفرض هيبة الدولة وتحقيق شعار الثورة حرية سلام وعدالة .كما دعت الاطراف المتصارعة للاحتكام لصوت العقل وتفويت الفرصة على اعداء السلام .

صحيفة السوداني