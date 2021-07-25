تحرير 26 من ضحايا الإتجار بالبشر بينهم فتاة بولاية القضارف





تمكن فريق ميداني متخصص من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية فرعية القضارف من تفكيك شبكة إجرامية في مجال تهريب المهاجرين والاتجار بهم و تحرير عدد 26 ضحية من ضحايا الاتجار بالبشر رعايا دولة مجاورة من ضمنهم فتاة وذلك بمدخل مدينة القضارف في حوالي الساعة الثالثة صباحا يستغلون مركبة هايس وبالعودة لتفاصيل البلاغ تفيد متابعات المكتب (الصحفي للشرطة ) توفرت معلومة لإدارة المباحث بولاية القضارف تفيد بتحرك مركبة هايس في إتجاه مدخل القضارف تحمل علي متنها عدد من ضحايا الاتجار بالبشر قادمة من دولة مجاورة وعلي ضوء ذلك تم نصب كمين محكم بمدخل المدينة اسفر عن ضبط المركبة والسائق ومعهم الضحايا وبموجب ذلك تم إقتيادهم الي دائرة الإختصاص وإتخاذ إجراءات قانونية ومازالت التحريات مستمرة وفي ذات السياق تفيد متابعات (المكتب الصحفي للشرطة) تواصلت جهود إدارة المباحث بولاية القضارف في تعقب الشبكات الإجرامية التي تنشط في جرائم الاتجار بالبشر حيث قام فريق ميداني متخصص من الايقاع بشبكة إجرامية تنشط في إرتكاب جرائم الإتجار بالبشر وتمكن الفريق من نصب كمين ليلي في مداخل ومخارج الولاية بغرض توقيف هذه الشبكات الإجرامية والتي أسفرت عن ضبط مركبة بوكس دبل كاب تحمل عدد من الضحايا في طريقهم الي مدينة القضارف تم القبض على عدد ثلاثة متهمين متورطين في هذه الجريمة وبناء علي ذلك تم إقتيادهم الي دائرة الإختصاص واتخاذ إجراءات قانونية في مواجهتهم بدائرة الإختصاص ومازالت التحريات مستمرة لكشف أبعاد المخطط الاجرامي.

صحيفة السوداني