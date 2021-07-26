العيكورة يكتب: لي الجزيرة وبكائية (ورثنا وضع كارثي)!





بالامس اجتمع والي الجزيرة الدكتور عبد الله ادريس الكنين بلجنة طوارئ الخريف بولايته وجاء الخبر بحسب (الانتباهة اونلاين) بذات ادبيات صياغة الاخبار التى لا تحمل جديداً للمواطن كشاكلة و (تم استعراض التقارير) و (وجهه سعادة الوالي) و(حث الوالي) و (طالب بمضاعفة الجهد) وغير ذلك من الاخبار من النوع ابو كديس التى لا طائل من ورائها للمواطن و (فى الحتة دي) هم كما الانقاذ بجملتها الحصرية (وفاجأتنا الامطار) ! ولنكن منصفين فى المقارنة

ولكن السيد الوالي قفز بجملة ان ولايته قد (ورثت وضع كارثي فى التصريف) آآي والله قال كده يعني حتى المجاري دي فيها كارثى وما كارثي ! حقيقة قلبت الجملة يمين شمال لم اجد لها متكأ داخل مخي وضع كارثي فى التعليم وعرفناه و وضع كارثي فى الصحة وبلعناها و(مش عارف) وضع كارثي فى الزراعة لكن وضع كارثي فى التصريف !

يا سيدي نحن ابناء الجزيرة وندرك تماماً كيف تصرف مياه الفيضان ولا يحتاج هذا الموسم لكل هذه البكائية اتحزم يا سيدي وجهز (بلدوزراتك) و(جازك) ومناطق الضعف والهشاشة داخل الولاية معروفة للكل اووول حاجة سيأتيك (البحر) وعفواً عزيزي القارئ فمفردة البحر اعتدنا نحن اهل الوسط ان نطلقها ونقصد بها (النيل) . فسياتيك البحر دافر فى مكاتب الولاية وعبر شارع النيل فطبوغرافية حنتوب هي الاعلي لذا جهز نفسك (للحته دي) وجزيرة الفيل برضو بتاخد ليها هبشة . بعده سيتمدد الازرق يغازل بلطف فجميع القري المتاخمة اقيمت بها سدود ترابية تحول بينها وبين منافذ يتوقع ان ياتيها البحر على حين غرة هذه السدود يا سيدي منذ ايام نميري ولربما قبلها ولم تهملها الانقاذ فتعهدتها بالصيانة والاستعداد المبكر ولم تقل (ورثنا تصريف كارثي) ولا تحتاج منكم الا لبعض جهد و خطة وتمويل .

اذهب شمالاً ففى الحصاحيصا سيتمدد النيل جزئياً وعند المسيد والجديد الثورة سيعاندكم ولايام قد تطول وتقصر حسب بكاء السحاب.

ولا تنسي سينعكس ذلك على مشروع الجزيرة وقراها غرب الزلط والكنار وهنا يفعلون ما يعرف (بالتنفيس) لافراغ الماء الزائد بالقنوات الرئيسية فى الخيران الجانبية لتخفيف الضغط . واتمني ان (تاخد ليك شبحة كده لغاية المناقل وترجع) وياريت لو تزيد (الابنص شوية) وتصل التفتيش الشمالي على تخوم جنوب ولاية الخرطوم …

قصدت من هذه السياحة الجزيرية المبسطة ان اقول للسيد الوالي تخلوا و لو قليلاً عن الخطاب السياسي فانتم والٍ ومسؤول عن كافة أهل الجزيرة والسعي لتحقيق مكسب سياسي على جراحات ومخاوف المواطن ليس من شيم الاكارم فتحرك يا سيدي فلا النيل قد جاء مع الانقاذ و لا هو بتارك مساره او سيكون وديعاً لاجل عيون (القحاتة) فكلها تحديات ونواميس طبيعة تحتاج للعزم والارادة والتخطيط لا للبكاء على ارث الكيزان فتلك امة قد خلت . عامين يا سيدي وما زلتم تحدثوننا عن (التركة الثقيلة) فماذا كنتم تفعلون خلالها ؟ والله لو ان هذه التركة الثقيلة كنتم تحملون عنها عوداً عودا لخف وزنها . ولكن السؤال دعك عن ماذا فعلتم فهل ابقيتم الناس عند صفر الانقاذ ؟

قبل ما أنسي : ـــ

تقول الطرفة ان مسطولاً كان على شاطئ النيل عند مدينة الحصاحيصا يتعاطي سيجارته فتهيأ له ان النيل يسير عكس اتجاه الموج فقال ان تحدثنا قالوا مسطول وان سكتنا غرقت الحصاحيصا . كما اوردها الدكتور كمال عبد القادر ابن الحصاحيصا فى احدي كتاباته (كلامات) فيا سيدي الوالي اذا ذكرناكم بان الوقت للعمل لا للشماعات قال مناصروكم (كلام كيزان) و إن سكتنا غرقت الجزيرة وانتم تلقون باللائمة على التصريف الكارثي الذى ورثتموه فتحركوا يا سيدي ودعوا الكلام لوقت الكلام .

صبري محمّد علي (العيكورة)

صحيفة الانتباهة