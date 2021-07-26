والدة الشهيد محجوب:نثق في عدالة القضاء لمحاكمة قتلة ابنها





طالبت والدة الشهيد محجوب التاج محجوب شهيد جامعة الرازي بضرورة ان تأخذ العدالة مجراها في محاكمة قتلة ابنها. وقالت ( لسونا ) اليوم قبل بدء اولى جلسات المحكمة بانها تثق في عدالة المحكمة وقضائها مشيرة الى انها والاهل والثوار كانوا على احر من الجمر لمحاكمة هؤلاء القتلة.

ويشار الى ان الشهيد محجوب التاج محجوب”20″ سنة، الذي كان طالب طب بجامعة الرازي، استشهد حينما قام بعض ضباط وأفراد جهاز الأمن بإعتقاله وضربه خلال مداهمتهم لجامعة الرازي والاعتداء على طالباتها وطلابها يوم 24 يناير 2019.

وكانت النيابة العامة قد احالت البلاغ رقم 5411/ 2019م الخاص بالشهيد محجوب التاج والذي يواجه فيه الإتهام ١١ متهماً تهماً تندرج تحت المواد (٢١، ١٣٠، ١٨٦) من القانون الجنائي بينهم عميد وعقيد ومقدم ونقيب بجهاز الأمن.

صحيفة السوداني