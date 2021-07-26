مقتل مواطن وإصابة آخرين في عملية نهب





أعلنت منظمة (هودو) لحقوق الانسان والتنمية، عن مقتل وجرح ثلاثة، بعد تعرضهم لعملية نهب مسلح عندما كانوا مسافرين من مدينة ابو جبيهة الى الفيض ام عبد الله واكدت المنظمة في بيان صحفي،وفق صحيفة الديمقراطي القبض على بعض الجناة بواسطة الشرطة، ولكن عمد بقية افراد العصابة الى اطلاق النار على القوة مما تسبب في اصابة احد رجال الشرطة. وقالت المنظمة ان مسلحين اطلقواالنار على سيارة تجارية على متنها حوالي (14) راكبا مسافرين من مدينة ابو جبيهة الى مدينة الفيض ام عبد الله، مضيفة انه نتج عن اطلاق النار مقتل المواطن مختار محمد مختار (32 عاما)، واصابة كل من عبد الرحيم ابو البشر، ويعقوب التوم، ونهب المعتدون الركاب مقتنياتهم الثمينة وهواتفهم الذكية. واشارت الى ان فريقا من شرطة ابو جبيهة تمكن من القبض على اثنين من المشتبه بهم، الذين كانوا يستخدمون الهواتف النقالة للضحايا، ونوهت الى انه في طريق عودة فريق الشرطة لابو جبيهة بعد القبض على المتهمين الاثنين، اطلقت النار عليهم من افراد آخرين لنفس العصابة (بحسب افادة افراد الشرطة)، مما تسبب في اصابة بالغة لاحد افراد فريق الشرطة يدعى مبارك محمد ((40 عاما. وذكرت المنظمة، انه تم دفن جثمان المسافر القتيل بمدينة ابو جبيهة، بينما تلقى المصابون جميعاالرعاية الطبية بمستشفى ابو جبيهة، ثم حول البعض لمدينة الابيض لتلقي المزيد من العناية الطبية، واعربت المنظمة عن قلقهاالشديد على اوضاع المدنيين المواطنين بمناطق الصراع، وطالبت الحكومة السودانية، بضرورة الاسراع في التحقيق ومعالجة المسألة الامنية بولاية جنوب كردفان – جبال النوبة. كما دعت الحكومة لضرورة دعم الشرطة بولاية جنوب كردفان بالاحتياجات اللازمة لتقوم بدورها في تحقيق مبدأ سيادة القانون، وضمان سلامة وامان المواطنين بمناطق الصراع، بجانب حل ونزع سلاح المليشيات الحكومية، ونزع الاسلحة غير المقننة لدى العامة.

الخرطوم ( كوش نيوز)