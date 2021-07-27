انهيار أكثر من (100) منزل وتأثر عشرات الأسر بالأمطار في الجزيرة





أدّت الأمطار والسيول بولاية الجزيرة، إلى انهيار أكثر من (100) منزل وتأثُّر عشرات الأسر.

وكشفت مدير الإدارة العامة للطوارئ الصحية ومكافحة الأوبئة بوزارة الصحة ولاية الجزيرة هنادي الرشيد أبو شوارب، عن تأثُّر (115) أسرة بالخريف خلال 23- 25 يوليو الحالي وانهيار (115) منزلاً جزئياً و(3) مراحيض و(3) مرافق حكومية وإصابة شخص واحد. وأعلنت عن إعداد خطة محكمة لاحتواء الآثار السالبة لفصل الخريف وتوفير المطلوبات والاحتياجات اللازمة بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة، وأكدت عدم تسجيل حالات وبائية.

الخرطوم- ابتسام حسن

صحيفة الصيحة