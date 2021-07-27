بالفيديو: تفاصيل عن آخر التطورات المرتبطة بعلاج ودعم رماح مدني صاحب الترند المشهور كلك واري اللو





أعلن الأستاذ معز محمد شريف الناشط في العمل الخيري والإنساني عن تفاصيل جديدة مرتبطة بعلاج ودعم رماح التوم “رماح مدني” صاحب الترند المشهور “كلك واري اللو”، وقال بإن حالة رماح الصحية في أفضل حال الآن وأنه قضى إجازة عيد الأَضحى المبارك وسط أهله بقرية ود المجذوب بولاية الجزيرة.

وعن المبادرة التي تم إطلاقها من قبل عبر صفحته الرسمية لتوفير احتياجات رماح المجتمعية والحياتية ذكر معز لصحيفة كوش نيوز بأن رماح الآن يتلقى علاجاً مكلفاً، وقد أسهم في توفيره نفر من أبناء هذا الشعب العظيم، وحسب توصية الأطباء فإن هذا العلاج يستمر مدى الحياة، لذا هم يأملون في الحصول على مزيد من الدعم، وأن باب المشاركة مفتوح لكل من يريد أن يسهم في ذلك، خاصة وأن هنالك متطلبات أخرى بتجهيز مسكن رماح وأسرته وتوفير وسيلة رزق كريم، بعد أن أبدى رماح رغبته بنفسه في تنفيذ وإدارة مشروع خاص ليكون فرداً منتجاً في وطنه.

وقال معز بأنه ستكون هنالك احتفالية في الأيام القادمة بقرية رماح بمناسبة شفائه، وتأكيداً بأن رماح أصبح شخص معافى وسليم، وفقط يحتاج للدعم المجتمعي والمساندة، وحتى لا ينتكس من جديد طالب معز الجميع بعدم التنمر عليه، بل إكرامه والدعاء له بأن يمن الله عليه بالصحة والعافية.

شاهد إفادات معز محمد شريف



وبشأن طريقة تلقي المساعدات المرتبطة بعلاج ودعم رماح أوضح الأستاذ معز محمد شريف بأن ذلك يتم عبر صفحته الرسمية على الفيسبوك، والتي ينشر بها تفاصيل الدعم وبيان صرفه، مشيداً بالاستجابة الواسعة من داخل وخارج السودان للحالات التي يتم طلب الدعم لها، وأن هذا ما يعزز الصفات الأصيلة لأبناء هذا الوطن الجميل.

الخرطوم (كوش نيوز)