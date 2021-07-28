نجاة قطار من كارثة عقب تخريب قضبان السكة حديد بالخرطوم





نجا قطار ركاب متوجه من العاصمة السودانية الخرطوم إلى عطبرة شمالي البلاد من كارثة محققة جراء تخريب خط السكة الحديد بسرقة وتفكيك معدات تثبيت الخطوط. وأصدر وزير النقل السوداني ميرغني موسى بيانا، الثلاثاء بحسب صحيفة الانتباهة، أكد فيه تعرض خطوط السكة الحديد لتخريب عند الكيلو 73 قبل محطة الرويان شمالي الخرطوم.

وأكد أنه تم تفكيك وسرقة معدات تثبيت الخطوط (بلنجات ومثبتات للفلنكة) أدت إلى وضع خطير للغاية في المسار لقطارات الركاب والبضائع. وأشار الوزير إلى ايقاف رحلة قطار ركاب من محطة الخرطوم إلى عطبرة على بعد قريب من مكان التخريب كان يسير بسرعة 70 كلم في الساعة. وتابع “لولا عناية الله وانتباه سائقي القطار لحصلت كارثة محتمة قد تزهق فيها أرواح غالية وبريئة من الأسر الكريمة التي على متن هذا القطار”. ولم يوضح بيان الوزير بنحو قاطع ما إذا كان تفكيك مثبتات خطوط السكة حديد يتم بدافع السرقة أم التخريب، لكنه توعد باتخاذ إجراءات عاجلة مع الأجهزة العدلية والأمنية والشرطية لمعالجة هذه التعديات.

وتعهد بأن يكون المتورطين في التعديات عبرة لمهددي أمن وسلامة الوطن والمواطن. وتأسف على هذه الجرائم التي قال إن وتيرتها توالت خلال يوليو الحالي وعطلة عيد الأضحى بتنفيذ سرقات لمثبتات الخطوط من الباقير الى سوبا بكيلو 35 و34 و33 وتم حصر 1873 طقم مثبتات فلنكة خرصانية بالإضافة للبلنجات. كما فقدت مثبتات بقسم القوز الكدرو في الكيلو 69 و70 و71 و74 وتم معالجة أجزاء كبيرة من هذه العمليات التخريبية بفضل العاملين للهيئة السكة.

وأكد الوزير إدانة وزارة النقل وهيئة سكك حديد السودان هذا “العمل التخريبي الجبان” الذي يهدد أرواح المواطنين ويعيق مسار نهضة السكة الحديد وأشار إلى توجيه دوائر الاختصاص الفنية للاسراع فى صيانة الخطوط المتضررة. وناشد المواطنين القاطنين قرب الخطوط الحديدية فى جميع أنحاء السودان بأن يكونوا عوناً في الحفاظ على ممتلكات هيئة السكة الحديد وإبلاغ الشرطة فورا حال لاحظوا أي أنشطة تخريبية على امتداد الخطوط لانقاذ الأرواح والممتلكات. وذكر أن الإدارة القانونية بالهيئة شرعت في صياغة مذكرة تفسيرية لوزارة العدل لتعديل قانون العقوبات الخاص بالتعدي والتخريب والتوصية بإنفاذ أقصى العقوبات على الجناة باعتبار هذه التعديات مهددة للأمن الاقتصادي والأرواح.

الخرطوم (كوش نيوز)