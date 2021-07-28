تحرير (21)من ضحايا الاتجار بالبشر بالقضارف





تمكنت فرعية القضارف من تحرير عدد 21 شخصا من ضحايا الاتجار بالبشر والهجرة غير الشرعية وتتراوح أعمارهم بين 15 عاما الي 30 عاما قادمون من أطراف عاصمة لدولة مجاورة لولاية القضارف في طريقهم الي الخرطوم ومن ثم إلى أحد الدول العربية عبر مطار الخرطوم وبالعودة لتفاصيل البلاغ وبحسب المكتب الصحفي للشرطة فقد وردت معلومات لفرعية القضارف تفيد بوجود شبكة إجرامية تنشط في ممارسة النشاط الإجرامي الخاص بتجارة البشر وأنهم قاموا بإدخال مجموعة من الأشخاص من رعايا دولة مجاورة و تم تسكينهم بإحدى المزارع بالقرب من مخرج مدينة القضارف علي الطريق القومي القضارف الخرطوم تخص احد المواطنين وبناء على هذه المعطيات تم تشكيل فريق متخصص في تنفيذ مثل هذه العمليات وبعد تأكيد المعلومات تم وضع خطة محكمة للإيقاع بالمتهمين وتحرير الضحايا عبر كمين محكم اسفر عن ضبط الضحايا فقط وبموجب ذلك تم اقتيادهم إلى إدارة المباحث والتحقيقات الجنائية وإتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة وبعد التحري مع الضحايا تم تحديد هوية المتهمين من أفراد الشبكة الإجرامية وجاري تعقبهم وضبطهم وتقديمهم للعدالة.

الخرطوم ( كوش نيوز)