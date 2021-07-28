مصرع شخص وأصابة أخرين في حادث مروري





تسبب حادث مروري بطريق المرور السريع الخرطوم الحصاحيصا بين مركبتين دفار في وفاة شخص وإصابة 7 آخرين بالاذي الجسيم وبحسب المكتب الصحفي للشرطة فأن تفاصيل الحادث تعود لقيادة السائق (ط.م.أ) 45سنة المتهم لمركبة دفار من للشمال للجنوب بطريق المرور السريع وبالقرب من حي الضقالة تعرضت المركبة التي يقودها الي سقوط بحفرة علي الطريق وأدت إلي كسر بالضراع وانحرفت عن المسار وإصطدمت بالمركبة دفار بالاتجاه المعاكس التي يقودها السائق(أ.أ.أ) 32سنة ونتج عن التصادم وفاة شخص وإصابة 7 آخرين وفور ورود البلاغ تحركت شرطة المرور إلي مكان الحادث وعملت علي إسعاف المصابين لمستشفى الحصاحيصا لتلقي العلاج و الإسعافات اللازمة ونقل الجثمان وسحب المركبات وتنظيم حركة السير بالطريق وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة بدائرة الإختصاص.

الخرطوم ( كوش نيوز)