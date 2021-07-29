مصري يدفن زوجته حية في حفرة بمنزلهما.. وهكذا عاقبته المحكمة





أصدرت محكمة مصرية أمس (الأربعاء)، حكماً بالإعدام شنقاً لزوج دفن زوجته وهي على قيد الحياة داخل حفرة في المنزل؛ ما تسبب في وفاتها.

وتشير التفاصيل إلى أن الشخص المُدان بالقضية دخل في خلافات مع زوجته وتدعى “ن. م. ف” وتبلغ من العمر 20 عاماً، قبل أن يتطور الأمر ويُدبر لقتلها ودفنها في منزلهما الواقع بمحافظة الأقصر جنوب البلاد.

وأقدم الزوج على توثيق أيدي زوجته الذي ارتبط بها منذ 5 شهور فقط من الخلف، ومن ثم خنقها ودفنها في حفرة الصرف الصحي داخل المنزل ووضع عليها التراب.

وادّعى بعد تنفيذ جريمته اختفاء الزوجة وعدم عثوره عليها، قبل أن يعترف في التحقيقات بارتكابه الواقعة بسبب شكّه في سلوكها وكثرة المشاجرات بينهما، ليُحال إلى المحكمة التي قضت بإعدامه شنقاً.

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