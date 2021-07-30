السودان..تحرير 6 من ضحايا الاتجار بالبشر





تمّ اتّخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

كشفت السلطات في السودان عن تحرير 6 من ضحايا الاتجار بالبشير من رعايا إحدى الدول المجاورة للقضارف.

وأفاد المكتب الصحفي للشرطة، الجمعة، إنّ قوّة مشتركة من الإدارة العامة للمباحث والتحقيقات الجنائية فرعية القضارف وقوة نظامية أخرى تمكّنت من تحرير عدد 6 من ضحايا الاتجار بالبشر من رعايا إحدى الدول المجاورة للقضارف عند نقطة تفتيش دوكة.

وأضافت” أثناء مرور عربة بوكس بدون لوحات بنقطة تفتيش دوكة على متنها عدد 6 من ضحايا الاتجار بالبشر حيث رفض السائق الاستجابة والانصياع للتوجيه بإيقاف المركبة للتفتيش وقد لاذ بالفرار مما أجبر القوّة المرتكزة بنقطة التفتيش بالتعامل معه بالزخيرة الحية وإصابة الإطار”.

وتابعت” رغم عن ذلك واصل السائق سيره وبناء على ذلك تمّت ملاحقتة بواسطة أفراد المباحث لمسافة تبعد عن كيلو حيث وجدوا العربة معطوبة وبعد تمشيط المنطقة بحثا عنهم تم العثور على الضحايا الـ 6، وتمّ اقتيادهم والمركبة إلى قسم شرطة دوكة”.

ويكافح السودان ظاهرة الاتجار بالبشر التي تقودها عصابات منظّمة على حدوده الشرقية مع إثيوبيا وإريتريا.

باج نيوز