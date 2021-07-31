مصرع وإصابة (7) أشخاص في حادث قُرب القضارف





لقي (3) أشخاص مصرعهم وأُصيب (4) آخرون، إثر حادث سير صباح أمس الجمعة، بطريق “كسلا – ود مدني” عند مدخل مدينة القضارف.

وقال مدير شرطة المرور السريع بالقضارف، المقدم حسن آدم موسى بحسب (سودان تربيون)، إن تفاصيل الحادث تعود إلى انفجار الإطار الخلفي لسيارة صالون عند مدخل مدينة القضارف، مَا أدّى إلى انقلاب السيارة في الحال جرّاء السرعة الزائدة. وأدى الحادث لوفاة (3) أشخاص وإصابة (4) آخرين من أسرة واحدة.

وتوفي محمد الحسن بابكر في العقد الخامس من العمر وانتصار الطاهر في العقد الرابع والطفل فداء محمد الحسن بابكر، بينما أُصيب الطفل محمد علي محمد آدم والسائق أحمد محمد الحسن وخديجة محمد الأمين.

وأكد مدير مرور القضارف، استقرار حالة المُصابين بعد نقلهم إلى مستشفى القضارف لتلقي العلاج، وأضاف أن عملية تمشيط ورقابة الطريقين القومي والقاري مُستمرة بجانب تفويج المركبات، ما أدّى لخلو حوادث المرور السريع في القضارف طوال عمليات التفويج للقادمين إلى الولاية قبل العيد والمُغادرين حالياً، ودعا سائقي المركبات العامة والخاصة للالتزام بمسار التفويج والسُّرعة المُحَدّدة وتجنُّب التخطِّي المُتهوِّر.

صحيفة الصيحة