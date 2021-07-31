مصر تعزّي تركيا في ضحايا حرائق الغابات





قدمت الحكومة المصرية تعازيها لتركيا بضحايا حرائق الغابات التي اندلعت في مناطق مختلفة بتركيا وأسفرت عن سقوط 6 قتلى ومئات المصابين.

وأصدرت الخارجية المصرية، بيانا مساء اليوم السبت، أكدت خلاله أن “مصر تابعت بمزيد من الحزن والأسى أنباء الخسائر البشرية الناتجة عن اندلاع حرائق الغابات في عدد من المناطق المختلفة في تركيا”.

وأضافت: “تتقدم مصر في هذا الإطار بخالص التعازي لأسر الضحايا وتعرب عن تمنياتها بالشفاء العاجل للمصابين، وإنها تؤكد على تضامنها مع الشعب التركي الشقيق في مواجهة تداعيات هذه الكارثة الطبيعية”.

وحسب أحدث بيانات لوزارة الصحة التركية، فقد أصيب جراء الحرائق المشتعلة في جنوب تركيا 410 أشخاص، لا يزال 10 منهم يتلقون العلاج في المستشفيات.

وأفادت هيئة إدارة الطوارئ التركية، بوفاة 6 أشخاص نتيجة الحرائق التي تمت السيطرة على 88 منها بعدما بلغ عددها الإجمالي 98 حريقا.

وأعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان اليوم الأراضي المتضررة من الحرائق “مناطق منكوبة”.

العربية نت