شرطة محلية الخرطوم توقف شبكة إجرامية





تمكنت شرطة محلية الخرطوم من ضبط شبكة إجرامية مكونة من 10 أشخاص تنتحل صفة القوات النظامية ، تعمل على تنظيم نقاط إرتكاز بتقاطع شارع الستين مع شارع مدنى ، بغرض توقيف السيارات وتفتيشها فى ساعات متأخرة من الليل من أجل الإبتزاز. وتعود تفاصيل الحادثة(بحسب سونا) الى إشتباه دورية متحركة تتبع لشرطة المحلية بنقطة الإرتكاز في هذه المجموعة التي تعمل بنقطة الإرتكاز وعند سوالهم من قبل قائد الدورية أفادوا بأنهم يتبعون لجهة نظامية وبعد مطالبتهم بإبراز الأوراق الثبوتية لاذوا بالفرار نحو مبنى سكني مهجور وعلى ضوء ذلك تم تضييق الخناق عليهم ومحاصرتهم في الموقع بواسطة قوة الدورية و بمعاونة قوة إضافية أخرى حتى إستسلامهم و توقيفهم جميعا. وتم إتخاذ إجراءات بلاغ فى مواجهتهم، بقسم شرطة الخرطوم شمال، واشاد الفريق شرطة حقوقي/ د. زين العابدين عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم، واللواء شرطة حقوقي/ عبد الرؤوف الضو مدير دائرة الجنايات والعميد شرطة إبراهيم بشارة مدير شرطة محلية الخرطوم، بافراد قوة الدورية ليقظتهم وحسهم الأمنى العالى وتم تكريمهم.

الخرطوم (كوش نيوز)