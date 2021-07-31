لميس الحديدي تثير تكهنات عن مرض ياسمين عبد العزيز





رفضت الإعلامية المصرية لميس الحديدي الكشف عن تطورات الحالة الصحية للفنانة ياسمين عبد العزيز، لتثير بذلك التكهنات حول طبيعة مرض الأخيرة ووضعها الصحي.

وقالت الحديدي ضمن برنامجها “كلمة أخيرة” على قناة “أون أي” المصرية إن:”ياسمين تتعافى من مرضها ببطء”، وأضافت: “ياسمين تعافيها من مرضها ليس سهلا، وستأخذ وقتا أكبر لتتعافى بشكل كامل”، موضحة تواجد ياسمين في غرفة عادية في المستشفى، بعد خروجها من العناية المركزة.

وأشارت لميس لسر يعرفه أحمد العوضي زوجها، وهو المعني الوحيد بكشفه قائلة: “عندنا معلومات عن الحالة الصحية لياسمين، ولكن لا أستطيع الإفصاح عنها حيث إن زوج ياسمين، الممثل المصري أحمد العوضي، هو من سيكشف هذه التفاصيل”، واختتمت الحديدي حديثها عن ياسمين قائلة: “كلنا ندعو لياسمين بأن تقوم بالسلامة لأنها محبوبة من الجماهير وزملائها وكل الناس”، وذلك حسب الفيديو الذي نشرته موقع “سيدتي”.وصرح مصدر مقرب من الفنانة المصرية ياسمين عبد العزيز أن الحالة الصحية لياسمين شبه مستقرة، ومن المقرر مغادرتها للمستشفى خلال الساعات القليلة المقبلة، بحيث تعود لمنزلها لاستكمال علاجها تحت إشراف طبي، مضيفا أن زوجها الفنان أحمد العوضي، يلازمها دوما في المستشفى.

ونفى المصدر ما تردد من أنباء بشأن خضوع ياسمين لجراحة جديدة خارج مصر خلال الأيام القليلة المقبلة، وأوضح المصدر أنها واعية تماما لما يحدث حولها، ولكن ما زال الأطباء يمنعون الزيارات عنها، ومن المقرر أن يستمر منع الزيارة حتى عند عودتها لمنزلها.

سبوتنيك