مصرع ثلاثة أشخاص غرقا بولاية الحزيرة





لقي ثلاثة أشخاص مصرعهم غرقا بمياه النيل من بينهم طفل وذلك بقرية كردقيلي بولاية الجزيرة وبالعودة لتفاصيل الحادث قال اللواء شرطة حقوقي/ إبراهيم شمين مدير شرطة ولاية الجزيرة وفق (المكتب الصحفي للشرطة ) ورد بلاغ لقسم الشرطة بدائرة الإختصاص صباح السبت تحت المادة 51 إجراءات حيث أفاد الشاكي بأن هنالك ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم غرقا بمياه النيل وذلك بمنطقة كردقيلي وأن المتوفين الأول والثالث حاولوا إنقاذ حياة الطفل والذي يبلغ عمره حوالي 13عاما إلا أنهم لقوا حتفهم جميعا وأضاف اللواء شمين فيما بعد تبين أن أحد المتوفين شرطي يتبع للمرور السريع لقي حتفه غرقا أثناء محاولته إنقاذ حياة الطفل وعلي ضوء ذلك تم الاتصال بشرطة الدفاع المدني وحدة الإنقاذ النهري لإخراج الجثامين الثلاثة مضيفا واتخاذ كافة الإجراءات القانونية مضيفا بانه لازالت محاولات الدفاع المدني جارية لإستخراج الجثث مترحما علي أرواح الشهداء سائلا الله لهم الرحمة والمغفرة.

الخرطوم ( كوش نيوز)