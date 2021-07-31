ضبط شبكة إجرامية تنتحل صفة القوات النظامية





تمكنت شرطة محلية الخرطوم من ضبط شبكة إجرامية مكونة من 10 أشخاص تنتحل صفة القوات النظامية حيث تعمل على تنظيم نقاط إرتكاز بغرض توقيف السيارات وتفتيشها فى ساعات متأخرة من الليل من أجل إبتزازهم وذلك بتقاطع شارع الستين مع شارع مدنى وبالعودة لتفاصيل الواقعة وفق (المكتب الصحفي للشرطة) إلى إشتباه دورية متحركة تتبع لشرطة المحلية بنقطة الإرتكاز في هذه المجموعة التي تعمل بنقطة الإرتكاز وعند سوالهم من قبل قائد الدورية أفادوا بأنهم يتبعون لجهة نظامية وبعد مطالبتهم بإبراز الأوراق الثبوتية لاذوا بالفرار نحو مبنى سكنى مهجور وعلي ضوء ذلك تم تضيق الخناق عليهم ومحاصرتهم في الموقع بواسطة قوة الدورية وبمعاونة قوة إضافية أخري حتي إستسلامهم و توقيفهم جميعا وبناء علي ذلك تم إتخاذ إجراءات بلاغ فى مواجهتهم وذلك بقسم شرطة الخرطوم شمال وبعد هذا الإنجاز الكبير لشرطة محلية الخرطوم قام الفريق شرطة حقوقي/ د. زين العابدين عثمان مدير شرطة ولاية الخرطوم واللواء شرطة حقوقي/ عبدالرؤوف الضو مدير دائرة الجنايات والعميد شرطة إبراهيم بشارة مدير شرطة محلية الخرطوم بتكريم قوة الدورية ليقظتهم وحسهم الأمنى العالى بحوافز مالية وثناءات تقديرية.

الخرطوم ( كوش نيوز)