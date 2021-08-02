تمازج تدون بلاغات في مواجهة أفراد انتحلوا صفتها بالخرطوم





نفت الجبهة الثالثة تمازج قطاع جلهاك صلتها بالمجموعة التي ألقت السلطات القبض عليها وهي تنصب ارتكازات بالخرطوم وتقوم بتفتيش المواطنين وابتزازهم.

وكشفت في الوقت ذاته عن تدوين بلاغات جنائية في مواجهتها وقطعت أنها ليس لديها أي قوات عسكرية داخل ولاية الخرطوم باستثناء عدد قليل من قياداتها العسكرية لمتابعة تنفيذ الترتيبات الأمنية وقالت تمازج في بيان لها أمس ” كل المظاهر العسكرية من لبس الكاكي وحمل البطاقات العسكرية والتجنيد ممنوع عندنا ومن وجدناه من منسوبينا نحاسبه نحن قبل الجهات القانونية، واتهمت الجبهة الثالثة تمازج قطاع جلهاك جهات لم تسمها بالعمل على شيطنتها من خلال تلفيق التهم والأكاذيب حولها لتشويه صورتها.

الخرطوم: عثمان الطاهر

صحيفة الجريدة