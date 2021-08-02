وفاة مواطنين وتأثر 219 أسرة بسبب الأمطار في الجزيرة





أعلنت حكومة ولاية الجزيرة عن وفاة اثنين من المواطنين وتأثر ٢١٩ أسرة وانهيار عدد منزلين كليا و17 منزلاً جزئياً، وتهدم 3 مرافق حكومية، نتيجة للأمطار الغزيرة التي شهدتها الولاية مؤخرا.

وأكد مدير عام وزارة الصحة ولاية الجزيرة د. احمد المصطفى شيخ إدريس اهتمام وزارته بالمشاركة الفاعلة للتصدي للآثار الناجمة عن فصل الخريف، ووجه لدى ترؤسه أمس الاجتماع المشترك بين اللجنة التنسيقية واللجنة الفنية لطوارئ الخريف 2021 م وجه بتفعيل دور اللجان الإشرافية وفرق الاستجابة السريعة بلجان طوارئ الخريف والتنسيق المحكم لتوزيع المعينات اللازمة على المحليات وتوسيع دائرة المشاركة.

مدني: مزمل صديق

صحيفة الجريدة