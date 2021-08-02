القبض على عروس عربية وصديقاتها قبل الزفاف بساعات.. اعرف السبب





تستعد العروس لحفل الزفاف بطرق كثيرة، ففي بعض البلدان العربية ترى العروس أن الذهاب إلى حمامات النساء قبل الزفاف ضرورة وفي بعض الدول عادات نسوية تتوارثها السيدات.

وحسب ما ورد في “روسيا اليوم” نقلا عن صحيفة “ الشروق” الجزائرية، فإن الشرطة الجزائرية ألقت القبض على 15 سيدة في حمام للنساء في الجزائر وتقديمهم للمحاكمة بالإضافة إلى أغلاق الحمام .

وجاء في التحقيقات، أن الشرطة الجزائرية تلقت بلاغا من مجهول بأن الحمام قد خالف التعليمات الأمنية التي شددت على الصحة والسلامة العامة للوقاية من فيروس كورونا.

وحسب نص التحقيقات، أن والدة العروس اتفقت مع مديرة الحمام أن تقوم بتجهيزه صبيحة يوم الزفاف، لإستقبال العروس وصديقاتها بعيدا عن الإحتفالات والزغاريد ولكن أصيبت العروس بحالة من الصدمة حينما كبلت الشرطية يدها بعد دخول الحمام واتهام الجميع بمخالفة تعليمات الأمن .

جدير بالذكر أن الشرطة ألقت القبض على مديرة الحمام ومن كان بالحمام بما فيهم العروس، وقضت ليلة الزفاف بالسجن في قضية خرق التعليمات الأمنية للوقاية من فيروس كورونا .

صدى البلد