النطق بالحكم في قضية مقتل طلاب على يد قوات (الدعم السريع) بالأبيض (الخميس)





حددت محكمة الأبيض، الخميس المقبل، موعدًا للنطق بالحكم على عناصر قوات الدعم السريع المتهمة بقتل ٦ طلاب أثناء مشاركتهم في احتجاجات جرت في 30 يوليو 2019.

وقال قاضي محكمة الأبيض، امس، إنه حدد الخميس المقبل لعقد جلسة النطق بالحكم في مقتل الطلاب الست.

وقال الحبر إن “إن قوات الدعم السريع استخدمت أسلحة لا يمكن استخدامها إلا في حالات الحرب ضد عدو مسلح، حيث أطلقت الأعيرة النارية الكثيفة على جموع الطلاب من أسلحة الدوشكا والكلاشنكوف”.

ووجهت النيابة العامة إلى عناصر من قوات الدعم السريع اتهامات تحت المواد 21 و130 و186 من القانون الجنائي وهي مواد الاشتراك الجنائي والقتل العمد والجرائم ضد الإنسانية.

وإضافة إلى قتل الـ ٦ طلاب برصاص عناصر الدعم السريع أثناء تفريقهم المسيرة الغاضبة، جُرح 20 آخرين بعضهم بالأعيرة النارية.

صحيفة الجريدة