تفاصيل مثيرة في محاكمة متهم بتحرير شيكات مرتدة بـ(26) تريليون جنيه





كشف شاهدو اتهام، موظفون بشركة شاي كوفتي، تفاصيل مثيرة في محاكمة شاب يُواجه اتهاماً بتحرير شيكات مرتدة بقيمة (26.440) تريليون جنيه سوداني لشركة كوفتي. وكشف شاهد الاتهام الثاني لمحكمة جنايات الخرطوم شمال برئاسة القاضي جمال سبدرات، عن مشاهدته المتهم وهو يوقع على إقرار يتعلق بحساب حصائل الصادر بمكتب المدير المالي للشركة. كما أفاد شاهد الاتهام الثاني مُحاسب بالشركة بحسب صحيفة الصيحة، أفاد للمحكمة باستلامه (6) شيكات موضوع البلاغ وقام بتوريدها بحساب الشركة في بنك الخرطوم الفرع الرئيسي بشارع البرلمان – إلا أن جميعها ارتدت بالبنك لعدم كفاية الرصيد. من جانبه، كشف شاهد الاتهام الثالث محاسب بالشركة الشاكية (كوفتي) عن استلامه (18) سبيكة ذهب تزن (45.620.30) كيلو جرام ذهب من المتهم وإيداعها خزينة الشركة المُخصّصة للذهب. في السياق، أفاد المتهم عند استجوابه أمام المحكمة بوجود تعاملات بينه ومدير عام شركة كوفتي تمثلت في توفير عملات صعبة للشركة من الخارج، إلى جانب شرائه الذهب للشركة أيضاً، منوهاً إلى أن تعامله مع مدير عام الشركة كان عن طريق حضوره إليه بمنزله أو مقابلته له بمكتبه بالشركة، مضيفاً للمحكمة بأنه لم يتعامل عبر المكالمات الصوتية مع مدير عام الشركة – وإنما كان تواصله معه عبر كتابة الرسائل النصية بتطبيق واتساب. في وقت طعن فيه محامي الدفاع عن المتهم في شهادة اثنين من شهود الاتهام وهما المدير المالي لشركة شاي كوفتي وموظف بالإدارة المالية لذات الشركة، وطلب محامي الدفاع من المحكمة إسقاط شهادتيهما وذلك لتهمة الولاء والمصلحة، مبرراً ذلك إلى أن شاهدي الاتهام موظفان بالشركة الشاكية ويتقاضيان رواتبهما وبدلاتهما وحوافزهما الشهرية منها. من جهتها، قرّرت المحكمة الفصل في طلب الدفاع لاحقاً عند مرحلة وزن البينات.

الخرطوم (كوش نيوز)