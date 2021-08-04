



قضت محكمة جنايات بنها في مصر، بالسجن المشدد مدة 3 سنوات للمنتج محمد السبكي، والمقامة من الفنانة نهلة ذكي، بتهمة تزوير محررات رسمية

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مصر.. السجن المشدد للمنتج محمد السبكي في دعوى مقدمة من فنانة مصرية

04.08.2021 | 15:56 GMT

مصر.. السجن المشدد للمنتج محمد السبكي في دعوى مقدمة من فنانة مصرية

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قضت محكمة جنايات بنها في مصر، بالسجن المشدد مدة 3 سنوات للمنتج محمد السبكي، والمقامة من الفنانة نهلة ذكي، بتهمة تزوير محررات رسمية.

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وتضمن أمر الإحالة، أنه في غضون 17 يناير 2015 حال كون المتهم ليس من أرباب الوظائف العمومية، اشترك بطريقي الاتفاق والمساعدة مع موظف عام حسن النية يعمل موثق بمكتب توثيق العبور، وآخر مجهول بارتكاب تزوير في أحد المحررات الرسمية، وذلك بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة.

وأوضح أمر الإحالة، أن المتهم اتفق مع ذلك المجهول على تزويره المحرر وساعده بأن أمده بصورة ضوئية من بطاقة الرقم القومي للمجني عليها نهلة ذكي عبد الله، فمثل ذلك المجهول أمامه كونه المختص بتحريره منتحلا صفة الأخيرة طالبا تحرير ذلك التوكيل، فدون بياناته ومهره بالتوقيعات الصحيحة لإصداره وقام ذلك المجهول بمهرة بتوقيع نسبه زورا إلى المجني عليها فتمت تلك الجريمة بناءا على ذلك الاتفاق وتلك المساعدة على النحو المبين بالتحقيقات.

واستطردت حيثيات الحكم، أنه ثبت بتقرير أبحاث التزييف والتزوير، أن المجني عليها لم تكتب التوقيعين المنسوبين لها، والمذيلين للتوكيل موضوع الفحص، وأنهما مزوران عليها عن طريق التقليد، كما أن المجني عليها لم تكتب التوقيع المنسوب صدوره إليها والثابت بدفتر استلام المحررات الرسمية بالتوكيل الرسمي العام المخصص.

العربية نت