الحكم بالإعدام قصاصاً لـ(6) متهمين فى قضية مجزرة الأبيض





أصدرت محكمة جنايات الأبيض برئاسة القاضى احمد حسن حكماً يقضى بالإعدام قصاصاً فى مواجهة ٦ مدانين فى قضية مجزرة الأبيض وأدانت المحكمة المتهم الثالث بالاشتراك الجنائي والقتل العمد و أمرت باحالته لمحكمة الطفل الأبيض للفصل فى القضية كما برأت المحكمة اثنين من المتهمين لثبوت حسن نيتهم وعدم حملهم سلاح إبان الأحداث بل كانوا يسعون لمنع رفاقهم من إطلاق النار .

وراح ضحية المجزرة (٦) من الطلاب فى تظاهرات سلمية بالابيض فى يوليو ٢٠١٩ وقالت المحكمة إن الجناة لم يستفيدوا من كافة الدفوع لثبوت تورطهم فى القتل واستخدام أسلحة نارية بقصد ازهاق أرواحهم وفى السياق بحسب الانتباهة مثل النائب العام المكلف مولانا مبارك محمود الاتهام فى القضية عن الحق العام و أجمع أولياء الدم على القصاص.

الخرطوم (كوش نيوز)