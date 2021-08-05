فى سابقة خطيرة .. القبض على فتاة تسطو إلكترونياً بنظام بنكك





أوقفت مباحث شرطة ولاية الجزيرة فتاة عشرينية بودمدني تسطو على الأموال والرسائل الإلكترونية بنظام بنكك. وقالت مصادر مطلعة أن فريق المباحث الميداني بقيادة المساعد شرطة، وآخرين من تتبع أثر ورصد نشاط المتهمة الى أن تم ضبطها متلبسة وبحوزتها عدداً من المعروضات التي تستخدمها في عمليات السطو الإلكتروني.

وقد أقرت الفتاة بحسب صحيفة التيار، بقيامها بعمليات السطو الإلكتروني عبر تطبيق بنكك وتم اتخاذ مايلزم من إجراءات قانونية حيالها بقسم شرطة مدني الجنوبي توطئة لتقديمها للمحاكمة.

الخرطوم (كوش نيوز)